Alan iz 'Braka na prvu' o teškom razdobolju: 'Trebale su mi dvije godine da dođem k sebi'

Atmosfera u sociološkom eksperimentu "Brak na prvu" zahuktava se, a ušli su i neki novi kandidati. Jedan od njih jest i Alan koji je razmijenio zavjete s Danijelom te vidio da između njih postoje neke razlike u energije. No, ipak su si odlučili dati šansu svom odnosu. Prije nego je ušao u show Alan je podijelio svoje dosadašnje iskustvo. Opisao ga je kao razočaravajuće.

- Generalno sam razočaran svojim ljubavnim životom. Ne mogu reći da mi je uvijek bilo loše. Družim se ja i dalje, upoznajem djevojke, ali više ne ulazim odmah u vezu. Sada si želim dati više vremena da bolje upoznam osobu - rekao je i naglasio da se već ostvario u ulozi oca te da ima sina do 12 godina, ali priželjkuje još djece. Alan je progovorio i o teškom periodu koji je uslijedio nakon razvoda.

GALERIJA Parovi u showu "Brak na prvu" izgovorili sudbonosno "da"

- Kada se dogodio razvod između nas dvoje, stvarno mi je to teško palo jer si nisam mogao zamisliti da će se to meni dogoditi. Nisam mislio da će se dogoditi raspad sistema i obitelji, tim više jer sam mislio da ću imati veliku, lijepu i skladnu obitelj. Kada se to dogodilo prije desetak godina, stvarno sam bio u šoku. Trebalo mi je godinu, dvije da dođem k sebi - rekao je iskreno.

Podsjetimo, Alan i Danijela u jučerašnjoj su epizodi izgovorili sudbonosno "da", a na vjenčanju su im kao podrška bili i drugi parovi iz showa. Ekipa iz showa bodrila ih je te dizala atmosferu na vjenčanju, a u jednom je trenutku došlo do nerazumijevanja između Alana i Danijelin gostiju te neslaganja oko glazbe za prvi ples između mladenaca.

VIDEO Kate Middleton otkrila da ima rak