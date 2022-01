Glumica iz hit filma 'Toma' otkrila kako je skinula 30 kg u 15 mjeseci, kilograme je dobila nakon smrti u obitelji

Glumica Paulina Manov koja se proslavila ulogom u hit filmu Toma otkrila je da je skinula 30 kilograma u 15 mjeseci. Paulina je kilograme natukla u trudnoći te je otkrila da je prije no što je ostala trudna doživjela velik stres jer joj je preminuo otac. Utjehu je tražila u hrani, misleći da će sve skinuti kada rodi.

- Obožavam tijesto i slatkiše i samo sam to jela. Mislila sam da će kilogrami otići kada rodim, ali to se nije dogodilo, Imala sam novo tijelo kao da se još jedna osoba omotala oko mene. Ne samo da me drugi nisu prepoznali, nego ni ja sama sebe više nisam mogla prepoznati - rekla je glumica u jednom intervjuu za srpske medije te je priznala da je krenula na dijetu čim je prestala dojiti.

- Na početku sam bila na rigoroznoj dijeti, nisam jela kruh, meso, mliječne proivode, izbacila sam šećer...Ipak, godinama nisam mogla pronaći pravi jelovnik. Probala sam sve dijete dok nisam shvatila da mi najviše odgovara jesti voće i povrće. Ponekad pojedem ribu i jaja, ali meso sam izbacila - priča Manov.

Dodala je i da je nakon toga mršavila dva kilograma mjesečno, te prokomentirala i tablete za mršavljenje, za koje misli da nisu čarobni štapić, te da se nakon njih kilogrami vraćaju.

Objasnila je kako je važno posavjetovati se s nutricionistima, te se psihički pripremiti za borbu. Isto tako misli da nije strašno ako slučajno pojede čokoladu ili nešto 'nedopušteno' te da se režim može nastaviti već idući dan.

Podijelila je jelovnik za jedan svoj normalni dan.

Za doručak jede kruh bez kvasca, svježi sir i zelenu salatu s rajčicom. Za ručak ribu i salatu, dok za večeru pojede samo jogurt sa chia sjemenkama.

Naglasila je da je naravno bitna i tjelesna aktivnost.

