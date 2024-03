Glumica došla do 110 kilograma pa drastično smršavila! Ono što je liječnik rekao slomilo ju je

Australijska glumica Rebel Wilson dugi se niz godina borila s viškom kilograma, a u 2022. godini je izgubila gotovo 35 kilograma. Početkom ove godine priznala je kako je ipak nažalost vratila 14 kilograma te da se upravo zbog toga osjeća loše. - Zbog toga se osjećam loše u vezi sebe. Ne bih trebala, ali osjećam se. Stvarno sam ponosna zbog novih filmova i zbog svojih memoara, ali svega je bilo previše i nisam se fokusirala na zdrav način života. Prolazi li još netko kroz istu stvar? - napisala je ispod fotografije na društvenoj mreži Instagram.

Rebel je jednom prilikom priznala da joj je majčinstvo bilo glavna motivacija za gubitak kilograma. Naime, glumica ima sindrom policističnih jajnika koji može utjecati čak i na plodnost. Tijekom posjete liječniku 2019., rečeno joj je da će proći puno bolje ako bude zdrava, odnosno ako skine višak kilograma imat će veće šanse za zamrzavanje jajnih stanica.

- Bila sam zatečena. Pomislila sam: 'O Bože, ovaj čovjek je tako nepristojan'. Bio je u pravu, imala sam višak kilograma. To je gotovo kao da nisam razmišljala o vlastitim potrebama. Razmišljala sam o potrebama budućeg djeteta koje su me inspirirale da postanem zdravija - kazala je jednom prilikom slavna glumica poznata po igranju u filmovima "Prevarantice", "Na putu do zvijezda", "Senior Year", "Kako biti solo"...

Australka je 2022. dobila kći Royce Lillian uz pomoć surogat majke, a u vezi je s modnom dizajnericom i dizajnericom nakita Ramonom Agrumi. - Mislila sam da tražim svog Disneyjevog princa... Ali možda je ono što mi je stvarno trebalo cijelo ovo vrijeme bila Disneyjeva princeza - napisala je Rebel svojevremeno.

