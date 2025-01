Glumac iz Netflixove serije otkrio da je upucan, javio se iz bolnice: 'Sretan sam da nisam u lijesu'

Američki glumac DeRon Horton (32), najpoznatiji po ulozi u Netflixovoj seriji "Dear White People", objavio je na društvenim mrežama šokantnu vijest da je postao žrtva pucnjave nekoliko dana prije Božića. Glumac se trenutno oporavlja od ozljeda, a incident je mogao imati daleko teže posljedice.

Glumac je na Isntagramu podijelio niz fotografija koje dokumentiraju njegove ozljede i boravak u bolnici. Prema njegovim riječima, napadač je pucao u njegov automobil, pri čemu je metak pogodio i slomio njegovu lijevu ruku. Horton nije otkrio dodatne detalje o okolnostima napada niti je poznato jesu li nadležne službe uključene u istragu.

Nakon operativnog zahvata, glumcu je u ruku ugrađena metalna pločica i vijci. Unatoč ozbiljnosti ozljede, Horton održava pozitivan stav.

- Želim odati počast Bogu što me zaštitio i čuvao kako bih izašao iz ove situacije i bezbroj drugih. Svima koji su me provjeravali i javili mi se, posebno mojoj obitelji i prijateljima, volim vas, hvala vam. Da me upucaju par dana prije Božića definitivno nije bilo na mojoj listi želja, ali dogodilo se. Metak je prošao kroz auto i pogodio me, slomio mi ruku i razbio je na sve moguće načine. Ali blagoslovljen sam, brate, što nisam u lijesu ili paraliziran. Gospode, hvala ti. Sad sam izašao iz bolnice i oporavljam se. Imam pločicu i vijke u ruci, tako da neko vrijeme ne mogu vježbati, što me ljuti, ALI moglo je biti gore! Ne treba mi sažaljenje, brzo ću se oporaviti, osjećam se sjajno. Samo sam htio podsjetiti vas i sebe da uvijek stavljate Boga na prvo mjesto! Budite oprezni i zahvalni za sve. Vrag ne može zaustaviti ništa kad hodaš s Bogom, napisao je na Instagramu.

Brojne hollywoodske zvijezde izrazile su podršku Hortonu nakon objave vijesti o napadu. Među prvima se javio Samuel L. Jackson, s kojim je Horton surađivao na Apple TV+ seriji "The Last Days of Ptolemy Grey", napisavši: "Drago mi je što si još s nama, čvrsti momče! Dobro je što te Svevišnji čuva."

Logan Browning napisala je: "Dragi Bože, hvala ti što si zaštitio našeg posebnog Derona", dok je Ashley Blaine Featherson-Jenkins dodala: "Hvala Bogu na tvom životu. Tako sam sretna što si dobro!" Serayah McNeill također je izrazila olakšanje porukom: "Wow! Tako mi je drago što si živ i na putu oporavka."

DeRon Horton izgradio je zapaženu karijeru u televizijskoj industriji. Osim po ulozi Lionela Higginsa u "Dear White People", poznat je i po nastupima u serijama "American Horror Story: 1984", "American Vandal" te filmu "Roman J. Israel, Esq." s Denzelom Washingtonom.

U svojoj objavi, Horton je posebno naglasio važnost vjere i zahvalnosti, napisavši: "Želim odati počast Bogu što me zaštitio i omogućio mi da preživim ovu situaciju." Unatoč traumatičnom iskustvu, glumac održava optimističan stav i uvjeren je u brz oporavak.

