Glumac iz hit-serije progovorio o svojoj borbi s teškom bolesti: 'Šokirao sam se kad sam saznao'

Američki glumac James Van Der Beek (47), gledateljima najpoznatiji po ulogama u serijama "Dawson's Creek" i "CSI: Cyber", otkrio je prije nekoliko dana da boluje od raka debelog crijeva. - Imam rak debelog crijeva. Privatno sam se nosio s ovom dijagnozom i poduzimam korake kako bih se izborio s tim, uz podršku moje nevjerojatne obitelji. Postoji razlog za optimizam i osjećam se dobro, kazao je glumac koji nije otkrio koliko dugo se bori s bolesti, a kasnije se na Instagramu ispričao svim poznanicima koji su vijest o njegovom zdravstvenom stanju saznali preko interneta.

- Ispričavam se svim ljudima u svom životu kojima sam planirao sam reći. Ništa u ovom procesu nije se dogodilo prema mom planiranom vremenskom okviru... Ali idemo dalje, prihvaćajući svako iznenađenje kao znak koji nas usmjerava prema većoj sudbini koju bez božanske intervencije ne bismo otkrili. Molim vas da znate da moja obitelj i ja duboko cijenimo svu ljubav i podršku. Još toga dolazi... - napisao je Van Der Beek uz video napravljen od njegovih fotografija sa svojih šestero djece.

Sada je za People ispričao detalje svoje bolesti i to u nadi da će podići svijest o bolesti koja je sve češća kod mladih osoba. "To je jedan od razloga zašto želim razgovarati o tome i zašto o tome govorim tako otvoreno. Neko sam se vrijeme s bolesti nosio u tajnosti, ali mislim da je korisno podijeliti priču", rekao je te dodao da nikad nije imao razloga sumnjati na to da će se suočiti s teškom bolesti u ovom periodu života s obzirom na to da nitko u njegovoj obitelji nije imao rak, a on je živio zdravo.

"Uvijek sam povezivao rak s godinama i s nezdravim načinom života. Bio sam u nevjerojatnoj formi, pokušavao sam jesti zdravo", rekao je glumac, koji je uočio promjene u ljeto prošle godine. "Uočio sam probleme s probavom i pomislio da možda trebam prestati piti kavu ili da možda ne trebam staviti mlijeko u kavu. No, i dalje nije bilo bolje pa sam otišao na pregled. Liječnik mi je rekao da je u pitanju rak i šokirao sam se", ispričao je glumac koji nastoji ostati pozitivan te ističe da se osjeća dobro. "Optimističan sam, ali oprezan. Imam energije i puno razloga za život", zaključio je.

Podsjetimo, Van Der Beek i dalje radi. Nedavno se pojavio u epizodi "Walkera", a trebao bi i glumiti u filmu "Sidelined: The QB and Me", originalnom Tubi filmu koji izlazi 29. studenog. Osim toga, u prosincu bi se glumac trebao pojaviti u The Real Full Monty, dvosatnom specijalu, inspiriranom filmu "Skidajte se do kraja", u kojem će se grupa slavnih muškaraca skinuti kako bi podigli svijest o testiranju i istraživanju raka prostate, testisa i kolorektalnog karcinoma. Uz Jamesa, u specijalu će također nastupiti kolega glumac Taye Diggs, obrambeni igrač Kansas City Chiefsa Chris Jones i dugogodišnji sudac Plesa sa zvijezdama Bruno Tonioli.

