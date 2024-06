Ivana Knoll otkrila detalje o sebi, kao i zašto ne želi napraviti OnlyFans: 'Nisam tako odgojena'

Naša najvatrenija navijačica Ivana Knoll (31) u niskom je startu za nadolazeće Europsko prvenstvo koje se održava u Njemačkoj za koje je otkrila da će biti na svim utakmicama. "Idem na Euro i kupila sam sve karte. Ne poklanja mi niti HNS niti itko drugi, kao što nikad niti prije nije. Vidimo se na svim utakmicama", napisala je Knoll ranije, a sada je dala i intervju za njemački Bild u kojem je otkrila neke detalje o sebi. "Rođena sam u Frankfurtu i imam njemačku putovnicu. Kad sam imala osam godina, s obitelji sam se preselila u Hrvatsku. Već duže vrijeme radim na usavršavanju jezika da mogu pričati njemački s ekipom na Europskom prvenstvu", rekla je pa otkrila da će pratiti sve utakmice.

"Dolazim u Berlin 10. lipnja. Hrvatska će ondje 15. lipnja igrati protiv Španjolske. Četiri dana kasnije sam u Hamburgu na utakmici protiv Albanije, a onda 24. lipnja u Leipzigu na utakmici protiv Italije. Pratit ću sve utakmice Hrvatske i nadam se da ću ostati u Njemačkoj do finala", kaže. Vatrena influencerica otkrila je i da još nije izabrala svoje modne kombinacije, kojima inače očarava i privlači pozornost na tribinama, ali da ima ideje. "Ili imam nešto brzo skrojeno ili ću samo zalijepiti hrvatsku zastavu na odjeću koja mi se sviđa. Radila sam to i u Kataru", rekla je Knoll i dodala kako je mnogi ispituju hoće li se pridružiti OnlyFansu ili pozirati za Playboy.

GALERIJA Ovo su neka od najboljih izdanja Ivane Knoll

"Puno ljudi me pokušalo nagovoriti na OnlyFans. Ali to nije za mene, nisam tako odgojena. Čak su me jednom pozvali u New York na intervju. Na licu mjesta sam saznala da su me samo htjeli uvjeriti da se registriram na OnlyFans. Tada sam bila stvarno ljuta", opisuje. "Sada dobivam puno mailova i poziva. Doduše, uvijek ih otkazujem. Već nekoliko mjeseci dosta ljudi prijavljuje moje objave na Instagramu, pa ih moram brisati. Nadaju se da ću otići na OnlyFans kada više ne budem mogla objavljivati na Instagramu. Ali ja to neću učiniti", tvrdi.

Što se tiče Playboya, dala je intervju za hrvatsko izdanje, no kaže da nikada nije pozirala gola. Otkrila je i svoj ljubavni status. "Slobodna sam i nemam dečka. Imala sam dečka 10 godina, no prošle godine smo prekinuli", objasnila je Knoll i istaknula kako trenutno "ne traži muškarca".

Podsjetimo, Knoll je pozornost privukla tijekom nekoliko prošlih prvenstva te dobila epitet najvatrenije navijačice. Često se javlja na društvenim mrežama te ističe svoj izgled, a nedavno je pokazala svoje gimnastičke sposobnosti. Ivana se obukla u crni grudnjak, kratke hlačice i štikle, legla ispred ogledala i pokazala koliko visoko može dignuti nogu. Ivana na Instagramu često piše o privatnom životu, a nedavno je pisala kako često susreće s hejterima.

- Cijeli svoj život imam veliku količinu hejtera. I za sve što radim dobivam puno pažnje jer sve što radim, radim odlično. I zbog tog razumijem frustracije drugih, ali nikada neću razumjeti da je muškarac ljubomoran na ženu...Dok vi puštate glazbu u vašim garažama, ja sam stvorena za velike stvari jer imam veća muda od svih vas zajedno - poručila je Knoll i nastavila:

- I da, odbijam milijune dolara ne otvarajući OnlyFans. I da, odbijam milijune dolara ne prodavajući svoje tijelo i dušu nikome. I nikad neću! Da, seksi sam i da, pričam četiri jezika, i da, imam diplomu grafičke tehnologije i da, sve plaćam sama i da, znam svirati i da, imam brend bikinija, i da, jesam najveća influencerica u Hrvatskoj i da, radim puno i da, na putu sam da budem najbolja - zaključila je svima.

