Glumac (37) tragično stradao na skijanju, a posljednja objava njegove djevojke mnogima slama srce

Francuski glumac Gaspard Ulliel (37) tragično je preminuo ranije ovog tjedana nakon kobnog pada na skijanju. Glumac je u utorak helikopterom prevezen u bolnicu s teškom ozljedom glave koju je zadobio na skijalištu u francuskim Alpama, no unatoč brzoj liječničkoj intervenciji njegovo tijelo nije izdržalo. Tužnu vijest u srijedu je potvrdila njegova obitelj i mnoge ostavila u šoku.

Od Gasparda se mnogi i dalje opraštaju putem društvenih mreža, a brojnim obožavateljima za oko je zapela i emotivna objava koju je samo šest dana prije smrti na društvenim mrežama objavila njegova dugogodišnja partnerica Gaëlle Piétri s kojom je bio u vezi od 2013. godine. Prije nepunih tjedan dana Gaëlle je objavila snimku sa skijališta koja prikazuje njihovog 6-godišnjeg sina Orsa kako se na skijama samostalno spušta snježnim padinama.

- I tek tako... već 6 godina. Sretan rođendan ljubavi mog života - napisala je manekenka ne sluteći da bi se za nekoliko dana mogla dogoditi strašna tragedija.

Od Gasparda su se na društvenim mrežama oprostili i brojni kolege filmaši. Među njima je i glumica Marion Cotillard, koja je bila Gaspardova partnerica u filmu Xaviera Dolana "To je samo kraj svijeta"

- Kako je bilo lijepo poznavati te. Bio si i ostat ćeš čudo od čovjeka. Jako me potreslo kada sam čula da si nas napustio. Putuj u miru - napisala je Marion. Nakon što je čuo tragičnu vijest na oglasio se i redatelj Xavier Dolan.

- Gaspardova smrt je nezamisliva, besmislena i toliko je bolno uopće razmišljati o pisanju ovih riječi. Tvoj diskretan osmijeh, tvoje pozorno oko, tvoj ožiljak, tvoj talent, tvoje slušanje. Tvoj šapat, tvoja dobrota. Svaka crta tvog karaktera zapravo je stvorena od svjetlucave slatkoće. Cijelo tvoje biće je preobrazilo moj život. Biće koje sam volio i zauvijek ću voljeti. Slomljen sam tvojim odlaskom - poručio je shrvani Dolan.

Inače, Gaspard je, kao jedna od novih i sjajnih zvijezda francuske kinematografije trebao igrati glavnu ulogu u novom Marvelovom serijalu 'Moon Knight', jednom od najiščekivanijih ove godine. Mnogi su njegov talent prepoznali kada je glumio mladog Hannibala Lectera u filmu Hannibal Rising, ali i modnog mogula Yvesa Sainta Laurenta u filmu Saint Laurent. Glumac je 2004. dobio nagradu Cezar za ulogu u filmu Very Long Engagement , a istu nagradu dobio je i 2017. za ulogu u filmu redatelja Xaviera Dolana, It's Only The End Of The World.

Foto: Profimedia VIDEO Pogledajte tko je sve nominiran za Večernjakovu ružu u kategoriji Glumačko ostvarenje godine