Gledatelji u čudu! Ove ih pjesme Eurovizije neodoljivo podsjećaju na one svjetski poznatih pjevačica

Sinoć se u Rotterdamu predstavilo 16 zemalja na izboru za pjesmu Eurovizije, a to su redom bili: Litva, Slovenija, Rusija, Švedska, Australija, Sjeverna Makedonija, Irska, Cipar, Norveška, Hrvatska, Belgija, Izrael, Rumunjska, Azerbejdžan, Ukrajina i Malta. Osim njih, čuli smo tri zemlje koje su već u finalu - Nizozemsku, Njemačku i Italiju.

Premda je posljednjih dana dobro kotirala na kladionicama, naša predstavnica Albina Grčić na kraju je ostala bez prolaza u finale. U finale tako iz prvog polufinala idu Norveška, Izrael, Rusija, Azerbajdžan, Malta, Litva, Cipar, Švedska, Belgija i Ukrajina.

Nakon što su se predstavile sve pjesme, brojni su gledatelji primijetili sličnosti kod nekih natjecatelja. Primjerice, kod ciparske predstavnice. Pjesma kojom se Cipar predstavlja na Eurosongu nosi naziv 'El Diablo', a pjeva je Elena Tsagrinou (26).

Foto: Bruno Press/ABACA/PIXSELL Eurovision First Semi-Final - Rotterdam Cyprus - Elena Tsagrinou - El diablo (Jimmy 'Joker' Thornfeldt/Laurell Barker/Oxa/Thomas Stengaard). - Eurovision song contest first semi-final, Rotterdam, Netherlands, May 18, 2021. Photo by Sander Koning/Pool/Bruno Press/ABACAPRESS.COM Bruno Press/ABACA /PIXSELL

No, mnogi su primijetili kako ih neodoljivo podsjeća na popularnu Lady Gagu. Do neki tvrde da je kopija njezine "Bad romance", drugi kažu da ih melodijski podsjeća na "Monster".

Whatever it sounds like as long as it is staged with such excellence like this! A Gaga sound-inspired song deserves nothing less than a Lady Gaga level of staging! Cyprus just slayed so hard at this year's Eurovision!



P.S. i feel like it is more melodically related to "Monster" — Elson (he/him), 25, MSc (@eiangee) May 19, 2021

Hope Lady Gaga was well paid for mashing up a couple of her old songs for Cyprus. #Eurovision — John Cornelius (@johncornelius01) May 19, 2021

@ladygaga how dare Cyprus use bad romance, how dare they use my favourite song of all time to ruin Eurovision. I am I irish. I believe my girl deserves better. And to lose to a cheat, I want to see more, help us stephanie — Christopher (@christylugia) May 19, 2021

Neki su toliko uvjereni da je namjerna kopija da su zahtijevali da se povuče iz natjecanja.

How can an OBVIOUS COPY of @ladygaga 's Bad Romance STILL be in the competition and even move on to the finale?? Don't get me wrong, I love Lady Gaga, but I prefer to hear her sing her songs. And not to have #Cyprus advance with a blatant copy! This is NOT what ESC should be! — Christine Pahlmann (@ChrisPa1975) May 19, 2021

*Sees Bad Romance trending*



*Clicks*



Turns out a lot of folks think Cyprus's new song for the upcoming Eurovision has Lady Gaga's Bad Romance vibes.



Moving on I guess pic.twitter.com/wOjCsiYD6U — Niklander #REVillage HYPE (@niklander2) May 19, 2021

Inače, pravoslavna ciparska crkva pozvala je vladu da povuče pjesmu s natjecanja, no oni su to odbili učiniti. Pokrenuta je i peticija koju je dosad potpisalo više od 20000 ljudi.

Osim nje, pisali su da ih i Malta podsjeća na drugu pjevačicu, a riječ je o američkoj pjevačici i reperici Lizzo. Malteška predstavnica Destiny jedna je od najvećih favoritkinja ovogodišnjeg Eurosonga s pjesmom "Je Me Casse". No, ovdje nije slučaj toga da je "pokrala" pjesmu, već neodoljivo fizički podsjeća na Lizzo.

cyprus sent lady gaga, azerbaijan sent ariana grande and malta sent lizzo 😍🪄 #Eurovision — Vincent (@vzvincentvz) May 18, 2021

Malta - Lizzo, but make it Eurovision — some kind of disaster 🖤 (@uvanlig) May 18, 2021

It was smart to invite lizzo! Jk Go Malta #Eurovision2021 #EUROVISION — Alexander (@Ale_Alejandro_K) May 18, 2021

Nadalje, brojni komentiraju da je azerbajdžanska predstavnica Efendi "ista" Ariana Grande. Naime, Efendi je svoju zemlju predstavila s ritmičnom pjesmom 'Mata Hari'.

Nice of Ariana Grande to lend the Azerbaijan entry her hair for this performance #Eurovision #AZE — Callum Farmer (@CallumFarmer) May 18, 2021

omg ariana grande hot off her wedding for azerbaijan #Eurovision — Bronwyn (@bronwyn_oneill7) May 18, 2021

"What? Ariana Grande is on Eurovision?" -my friend commenting on Azerbaijan's singer #embsliveblog — EmBBu✨ (@EmBBuChuu) May 18, 2021

VIDEO>> Albina Grčić javila se iz Rotterdama