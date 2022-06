Gledatelji napali kandidate zbog niskih ocjena: 'Ljubomora i zavist su gadna stvar'

Umirovljenica Ines sinoć je bila domaćica u 'Večeri za 5 na selu' iz Velike Gorice i okolice. Ines inače živi u Zagrebu, no kandidate je ugostila u svojoj vikendici u Donjem Dragonošcu. Ines je od drugih kandidata za svoju večeru dobila tek 29 bodova, te je prije zadnje emisije posljednja na tablici. No, zato je oduševila gledatelje, koji su napali ostale natjcetalje zbog ocjena.

Foto: Facebook

- Kako može baš sve biti gorko? Ova gos. Jadranka nema pojma što bi rekla pa non stop lupa gorko…- komentirala je druga gledateljica.

"Tak je to kad se igra za pobjedu... Ines je pobjednica tjedna bez obzira na ocjene", "Ljubomora i zavist su gadna stvar..sve za lovu..strašno..zbilja nije zaslužila ovakve ocjene..inaće bas mirna i jednostavna osoba..", "Žena je super..ako ne voliš nešto to ne znači da nije dobro napravljeno..glup komentar , ja to ne volim i dajem 6...i to nije riblji meni nego morski...lignje i hobotnica nisu ribe...", "Ines je ubačena u pogrešnu ekipu, jedina pozitivna i vesela osoba od svih.Zamislite kakve bi večere ove nedjelje bile da nema nje, i bez obzira na ocjene ona je pobjednica. Bravo Ines", "Sve požderu i dijele šestice... Ne znaju što je dobro. Rađe ću jesti meni od gđe Ines, a ne raspadnuto meso od Silvija...", redali su se komentari.

Foto: Facebook

Ines je za goste je pripremila predjelo naziva 'Iz dubine mora', glavno jelo 'Jadranska rapsodija' i desert 'Eksplozija okusa'. Predjelo je svima bilo ukusno za razliku od rižota od liganja koji je i domaćici bio neslan, a i palačinke nikome nisu bile dovoljno slatke.

Goran je domaćici dao desetku jer mu je sve bilo odlično. Ružica se odlučila za ocjenu sedam jer joj se nisu svidjeli glavno jelo i desert, a najkritičniji gosti bili su Jadranka i Silvio koji su dali ocjenu šest. Jadranki su predjelo i glavno jelo bili gorki, a palačinke neslatke, a Silvio je rekao:

- Zbog hobotnice dajem šest jer je bila jako dobra, ali palačinke nisu bile slatke i nije mi odgovarao rižoto.

