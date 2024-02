Gledatelji komentiraju kako je Natalie Balmix ponovno imala tehnički problem: 'Jesu li je sabotirali?'

Natalie Balmix, pjevačica koja je na Dori izvela pjesmu "Dijamanti", imala je tehničkih problema i u finalu. Podsjetimo, njoj se na kraju pjesme u polufinalu ponovno čuo dio matrice, a sada su gledatelji primijetili kako je u finalu imala novi problem.

"Mislio sam da ovo umišljam. Je li prizvala duha? Čiji je ovo glas?", našalio se jedan korisnik X-a.

- Natalie Balmix organizatorima Dore nakon što joj drugi put sabotiraju nastup - napisao je gledatelj.

- To carice, bila si odlična, malkice bi možda vokalno moglo biti bolje ali te i produkcija sabotira. Pjesmica je fina, sve u svemu super paketić, zaslužuje dobar plasman - napisala joj je obožavateljica na YouTubeu.

Natalie Balmix organizatorima Dore nakon što joj drugi put sabotiraju nastup pic.twitter.com/bmBtKOglEG — iskreni komentator (@iskrenikomentar) February 25, 2024

- Je l' realno koliko ju HRT sabotira?! Ima malo i tremice koja ju jede iako ne znam zašto jer je bila briljantna na IDJ Showu... Jedina da liči na nešto stylingom, a da realno može dobro otpjevati (uz Kedžu naravno) - glasio je još jedan komentar.

"Najdraže drago kamenje a da nije dijamant? Evo, Kedžo mi šapće: 'Dva dijamanta.' Što se tehničke greške tiče, ja je nisam čula, a nadam se da se neće ponoviti u nedjelju u finalu", komentirala je Natalie grešku na konferenciji za novinare nakon polufinala.

Inače, Natalie se s 21 godinom prvi put pojavila na sceni kao pjevačica u jednom zagrebačkom svadbenom bendu, a prekretnica u njenoj karijeri bio je nastup u popularnom srpskom pjevačkom natjecanju IDJ Show, gdje je 2022. osvojila šesto mjesto.

Nakon toga nastavila je suradnju s mentorom Darkom Dimitrovim, a njihova prva suradnja "Lomi me" ima 2,4 milijuna pregleda na YouTubeu. Pjesma "Dijamanti" s Dore njihova je nova suradnja.

Inače, Natalie je osim glasom gledatelje osvojila i svojom životnom pričom. Bila je u braku u kojem se rodio njen sin Ivan.

– Ivan je kao ja, borac. Mislim da će biti jako pametan. Ja vjerujem u ljubav i ušla sam u sve to kao jedna naivna djevojčica i onda kao ljubav pokreće sve. Ne, ljubav pokreće poštovanje. Nisam imala takvo viđenje o braku i tome svemu. Ja sam samohrana majka koja ne odustaje, to što se meni dogodilo ne bih poželjela najgorem neprijatelju. Bilo me je sramota pogledati se u ogledalo, ali onda sam rekla sama sebi to je sada tako. Ili ćeš ostati na dnu ili ćeš zadnju slamku spasa uzeti – istakla je Natalie kroz suze.

Dodala je kako se jedva izvukla iz tog perioda i da je njena obitelj definitivno bila i njena najveća podrška, te da je upravo zbog njih sada tu gdje jest.

Danas je u vezi sa snimateljem i dron operaterom Matijom Škalićem.

