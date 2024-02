Gledatelji javljaju da je došlo do tehničkih problema kod nastupa Natalie Balmix

U tijeku je druga polufinalna večer Dore - hrvatskog izbora za pjesmu Eurovizije, a gledatelji tvrde kako je došlo do tehničkih problema s matricom kod nastupa Natalie Balmix i njene pjesme "Dijamanti". - "Netko je stišao i ugasio pa upalio traku?", "Znam da studentima glazbene produkcije treba neka praksa, ali baš da ih na Doru dovedu da vježbaju live engineering je...hrabro?", "Što se ovo dogodilo?" - samo je dio komentara na X-u gledatelja Dore. Poteškoću su primjetili i strani obožavatelji Dore.

that backing track set her up at the end lmao #dora2024 — yami 🌑 🇵🇸 (@yami___78) February 23, 2024

What happened to the sound in the end ?! #Dora2024 — Julien 🇫🇷🇱🇺 (@derejulien) February 23, 2024

Na YouTubeu je objavljen i nastup Natalie Balmix s pjesmom "Dijamanti", a poteškoću možete primjetiti na 2:48. - "Unakazili ste joj nastup sa ovim failom na kraju. Užas!", "Trebala je nastupiti ponovno", "Što je to na kraju?" - dio je komentara na YouTubeu nastupa.

Osim Natalie, danas mjesto u finalu traže i Lu Dedić s pjesmom "Plavi leptir", James Night i njegova "Nebo plače", Lara Demarin i pjesma "Ne vjerujem ti", Alen Đuras s pjesmom "A Tamburitza lullaby", The Splitters i pjesma "Od kad te sanjam", Boris Štok i pjesma "Can we talk", Baby Lasagna i njegova "Rim Tim", ET s pjesmom "Pametnom dosta", Vatra i "Slatke suze, gorka ljubav", Damir Kedžo i "Voljena ženo" te MARCELA i "Gasoline".

Podsjetimo, jučer je održana prva polufinalna večer te su poznati prvi finalisti. To su grupa Pavel, Vinko Ćemeraš, Eugen, Mario Battifiaca feat. Robert Ferlin, Stefany, Saša Lozar, Let 3 i Lana Mandarić. Finalna večer Dore 2024. održava se u nedjelju, 25. veljače u 20:15.

Ovogodišnji 68. Eurosong održava se u Malmöu u Švedskoj 7., 9. i 11. svibnja 2024. godine nakon prošlogodišnje pobjede Loreen. Što se tiče trenutnog stanja na kladionici, Ukrajina je na prvom mjestu, dok na drugom mjestu je Italija koju će predstavljati Angelina Mango s pjesmom "La Noia". Hrvatska je na trećem mjestu, iako još nema odabranu pjesmu. Slijede Belgija na četvrtom mjestu koju će predstavljati Mustii i pjesma "Before the Party's Over" te Ujedinjeno Kraljevstvo na petom mjestu.

