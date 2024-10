Glamurozno ludilo napunilo je sinoć IMAX kino u Zagrebu na premijeri filma „Joker: Ludilo u dvoje“

Premijerna projekcija filma „Joker: Ludilo u dvoje“ u CineStar Arena IMAX-u je pružila nezaboravno iskustvo svim prisutnima. Dugo očekivani film studija Warner Bros. prikazan je u distribuciji Blitz filma, a privukao je brojne poznate osobe, među kojima su bili: Branka Krstulović, Bojana Gregorić Vjezović i Enes Vejzović, Morana Zibar, Jan Kerekeš, Ivan Dečak, Minea, Dalibor Petko, Antonia Ćosić i mnogi drugi. Premijera je prošla uz veliku pažnju influencera, tiktokera, novinara i strastvenih filmofila, koji su prvi imali priliku zakoračiti u svijet magnetične privlačnosti Jokera i Harley Quinn. Atmosfera je bila ispunjena uzbuđenjem i oduševljenjem.

Foto: CineStar

Oscarom nagrađeni Joaquin Phoenix na velika platna vratio se u ulozi Arthura Flecka, poznatijeg kao Jokera, dok se dobitnica Oscara Lady Gaga, transformirala u Harley Quinn u glamuroznom ludilu nastavka kultnog psihološkog trilera studija Warner Bros. iz 2019. godine. „Joker: Ludilo u dvoje” nas u napetoj i emotivnoj priči ponovno vodi u mračne hodnike bolnice Arkham State, gdje se Arthur Fleck suočava s novim izazovima i ulogama.

Scenarij su i ovaj put napisali Todd Phillips i Scott Silver, koji su radili i na originalnom filmu, koji je zaradio više od milijardu dolara na svjetskim kino blagajnama te sve do nedavno bio film s najvećom zaradom u kategoriji R.

Foto: CineStar

U ovom filmu pojavljuju se i nova lica kao što su Brendan Gleeson (The Banshees of Inisherin), Catherine Keener (Get Out), Harry Lawtey (Industry), Jacob Lofland (Mud), Steve Coogan (Philomena) i Ken Leung (Star Wars: The Force Awakens). Uz povratak Zazie Beetz kao Sophie Dumond, fanovi će imati priliku ponovno vidjeti i Sharon Washington i Leigh Gill u svojim ulogama. Svi oni donose posebnu dinamiku i kompleksnost u priču o ljubavi i ludilu.

Ovaj naslov možete pogledati i u premium kino formatima kao što su ScreenX, 4DX, Gold Class i IMAX® kako biste uživali u maestralnoj glumi, izuzetnom zvuku i veličanstvenim scenama.

Pripremite se za putovanje kroz mračne kutke uma i strastvene odnose jer „Joker: Ludilo u dvoje“ garantira nezaboravno filmsko iskustvo!