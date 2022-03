Gibonni raznježio pratitelje fotografijom s kućnim ljubimcima: 'Nevjerojatni suživot mačke, psa i čovjeka'

Glazbenik Zlatan Stipišić Gibonni (53) na svojem je Instagram profilu podijelio fotografije na kojima je pokazao kako uživa sa svojim kućnim ljubimcima. Gibonni na jednoj fotografiji leži, a pored njega na jastuku glavu drži njegov pas dok svoje šapice drži na njegovoj ruci. Na drugoj fotografiji pokazao je kako mu mačka leži na nogama.

- Rosie Stipišić mi čuva mozak od bespotrebnih informacija, a Pepper Stipišić tabane od pogrešnih koraka. Nevjerojatni suživot mačke, psa i čovjeka – napisao je u opisu.

U komentarima su mu pratitelji poručili da je to prekrasno. „Kako divno i slatko“, pisali su. „Legendo, naravno tko voli ljude mora voljeti i životinje. Rekla je moja mala da je ljubomorna na tebe i da želi tvoju Rosie, a da može i Pepper“, „Znala sam da si ljudina, a sada sam u to milijun posto uvjerena“, kazali su mu.

Podsjetimo, Gibonni se Instagramu pridružio sredinom veljače. Tada je u manje od 24 sata skupio skoro 2500 pratitelja, a danas ima skoro 6000 pratitelja. Razloge zbog kojih se odlučio pridružiti ovoj mreži otkrio je u videu kojeg je prvog objavio.

- Alo ljudi moji, vidiš otvorili smo Instagram, ja to ništa ne razumijem, očekujem od vas da mi šaljete savjete što tu treba raditi, a ja sam to mislio ovako da Facebook bude nešto što svi mogu vidjeti, a da Instagram bude samo za nas, da sve što budemo ovdje govorili vi meni i ja vama to mora ostati tajna to je neki moj plan. Nadam se da nećemo neke uljeze pustiti ovu priču. Ovo sam morao napraviti zato što mi stalno netko nešto vadi iz konteksta i gura rečenice u usta koje ne postoje i ovo mi je jedini način samoobrane. Ljudi vidimo se i tamo i ovamo, znači Instagram kreće. Pozdrav. – rekao je Gibo tada.

