Franka pokazala kako izgleda prvi Božić njezinog Viktora: Kuglice nisu preživjele

Pjevačica Franka Batelić raznježila je svoje obožavatelje objavom fotografije na kojoj je pokazala kako njezin sin Viktor slavi svoj prvi Božić. Supruga našeg nogometaša Vedrana Ćorluke snimila je svog sina, koji će uskoro napuniti godinu dana, kako pokušava dohvatiti kuglice na božićnoj jelki i napisala je: - Sretan Božić svima! Viktorov prvi ❤️P.s. Kuglice nisu preživjele!

Njezina fotografija raznježila je pratitelje na Instagramu koji su komentirali: Pa plakat ću koliko je ovo slatko! Aaa slatkiš! Mišek mali! Sretan Božić i tebi Franka i tvojima doma. Jednom prilikom kada je pričala o tome kako se Vedran snašao kao tata Franka je rekla:

- Ja sam oduševljena, Vedran odličan si tata! Nisam ni sumnjala da će se on snaći ali da nije bilo korone tko zna kad bi on vidio svog malog. Tako da je ovo nama donijelo super happy obiteljsku priču. Priznala je da je i nju majčinstvo sasvim promijenilo i otkrila je što se promijenilo otkako je postala mama. - Ono što se kod mene promijenilo je da ne mogu ništa planirati, a ja sam veliki planer, ali sve ide svojim toko. Kako Viktor kaže, tako ja sviram i sve ok - kazala je pjevačica.

Foto: Instagram