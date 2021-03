Franka Batelić velikom promjenom iznenadila obožavatelje

Franka Batelić odlučila se na veliku promjenu kojom je iznenadila svoje obožavatelje na društvenim mrežama. Pjevačica je skratila dugačku kosu do ramena, a lice je uokvirila šiškama.

- Slojevi, šiške. Nova Franka, napisala je pokraj fotografije koja je u jednom danu dobila više od 5000 lajkova. "Predivna", "Super frizura", "Ovoj ženi bi i fudbalerka stajala", samo su neki od oduševljenih komentara.

Foto: Instagram

Franka u posljednje vrijeme radi punom parom. U dva tjedna snimila je čak dva video spota, a uz poslovne obveze okupirana je i onim privatnim. Trenutno sa suprugom Vedranom Ćorlukom uređuju zajednički dom u Zagrebu vrijedan 15 milijuna kuna u kojem će živjeti s jednogodišnjim sinom Viktorom. Pjevačica je nedavno otkrila kako je jednom objavom na Instagramu razljutila Ćorluku i to onom u kojem mu je na dirljiv način zahvalila na doprinosu hrvatskoj reprezentaciji nakon odlaska. Čarli to nije najbolje prihvatio, a sada je Franka otkrila i što ju najviše izluđuje kod supruga.

- Užasno je brz na reakciji, to i volim i mrzim kod njega. Jako lako plane, jako lako se smiri, to i volim i mrzim - rekla je za IN Magazin. Otkrila je i kako im u uređenju nove kuće pomaže Vedranov otac.

- Super su majstori, Vedranov tata koji nam je toliko pomogao. Pozdravljam Jozu, Jozo je najveći kralj, mislim da bi to i Viktor rekao, obožava svog didu. Obožavam interijere, obožavam malo mijenjati, pogotovo dječju sobu, to mi je najveći gušt - rekla je Franka. Progovorila je i o sinu s kojim ima pune ruke posla. -Što se tiče Viktora, vrlo je živahan, nema tu više niti sjest ću, niti pojest ću nešto u miru, samo jurnjava, ali volim to. Ima čari u tome svemu - zaključuje Franka.

