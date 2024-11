FOTO Zavirite u luksuznu vilu Novaka Đokovića o kojoj možete samo sanjati! Kupio ju je po nevjerojatnoj cijeni

Jedan od najboljih tenisača svijeta, srpski tenisač Novak Đoković posjeduje nekoliko luksuznih nekretnina diljem svijeta, a u Marbelli ima raskošnu vilu koja se sastoji od čak tisuću kvadrata. Cijelo imanje prostire se na tri i pol tisuće kvadratnih metara, krasi ju prostrani bazen, velika teretana, čak devet spavaćih soba, igraonica za njegovu djecu, naravno - teniski teren, a cijelom imanju pogled puca na more.

Unutar kuće nalazi se kino, spa centar, unutrašnji bazen, prostorija za bilijar i rekreaciju, a prema pisanju španskih medija, Nole je, kao ga od milja zovu, ovu nekretninu iznajmljivao po cijeni od vrtoglavih deset tisuća eura tjedno. Na kraju ju je odlučio kupiti. Kako prenose strani mediji, teniski as je vilu kupio za deset milijuna eura. Unutrašnjost luksuzne vile pogledajte OVDJE.

Podsjetimo, Novak Đoković je nedavno bio na meti komentara zbog davne objave koju je posvetio ozloglašenom američkom reperu P. Diddyju. Naime, još od 2011. godine poznato je da se Novak i uhićeni reper poznaju. P. Diddy je tada prisustvovao US Openu kako bi podržao Đokovića u meču protiv Rogera Federera. Nakon meča tenisač je na konferenciji za novinare potvrdio da glazbenika poznaje od ranije. - Bilo je sjajno imati ga tamo. Upoznali smo se na jednom tulumu, ali o detaljima ne mogu govoriti. Bilo je zabavno. On je, očigledno, ogromna zvijezda u showbizu, uspješan je i ima snažan karakter. Mislim da je način na koji me je podržao bio veoma interesantan - kazao je tada Đoković.

FOTO Pogledajte kako izgleda luksuzna vila Novaka Đokovića

I na društvenoj mreži X zahvalio je Diddyju na podršci te je rekao da je "cool tip". Krajem rujna korisnici društvene mreže X pronašli su tu njegovu davnu objavu te je prokomentirali. "Obriši to, bolje je za tebe", "Dečko, u nevolji si", neki su od komentara ispod objave stare 13 godina.

No bilo je i onih koju su stali Đokoviću u obranu. "Svi sad prave veliku stvar od ovoga, ali vjerujem da Novak tada nije znao kakvim poslovima se bavi Diddy", "Ljudi, svi smo mi mislili prije da je Diddy super lik", pišu korisnici X-a. Osim toga, poznato je da Novak Đoković živi zdravim načinom života, a u jednom je intervjuu otkrio kako započinje svoj dan. - Kada se probudim dan započinjem mlakom vodom i limunom, tako pomažem tijelu, a ona na prazan trbuh pijem sok od celera, zatim napravim pauzu, poslije koje pijem zeleni smoothie, naravno, uzimam i suplemente - otkrio je tenisač.

