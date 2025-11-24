Naši Portali
KULINARSKI SHOW

FOTO Wow! Spektakularno kuhanje u 'Masterchefu' u stres testu, a evo što je simpatična Antonija kuhala

VL
Autor
Vecernji.hr
24.11.2025.
u 23:40

Stres test ovoga je puta kandidate doveo pred jedan od najzahtjevnijih izazova dosad, kulinarsku interpretaciju koktela.

Na izazovno putovanje kroz svijet pića poveli su ih gosti u MasterChefu - vrhunski barmeni Dominik Bečvardi i Antonio Jakovac, poznati po inovativnom pristupu miksologiji. „Trudimo se razumjeti, istražiti i proučiti svaki sastojak koji ide u naša pića“, pojasnio je Dominik, dodajući kako kroz pića pokušavaju izvući emociju iz ljudi. Upravo je emocija postala nit vodilja kandidatima, koji su morali osmisliti jelo inspirirano koktelom koji su im, svakome zasebno pripremili Dominik i Antonio.

U izazovu su sudjelovali Antonija, Vjekoslav, Renata, Mark i Damjan. Nakon što su kušali dodijeljene koktele, dobili su jasan zadatak: stvoriti jelo koje će prenijeti aromatski doživljaj pića na tanjur. Za izbor namirnica pobrinuo se žiri, chefovi Goran, Stjepan i Mario, a vrijeme za pripremu bilo je ograničeno na 65 minuta. Svaki kandidat trebao je poslužiti dva identična tanjura: jedan za goste, drugi za članove žirija. Kreativnost, tehnika i osobni dojam došli su do izražaja u svakom jelu, a posebno je kompleksno jelo pripremila Antonija: janjetinu posluženu u koštanoj srži, marinirani radič s rotkvicom, grejpom i kremom od koštane srži, te kavijar od grejpa.

Kombinacija vrhunske miksologije i kreativne kuhinje kandidata otvorila je potpuno novu dimenziju kulinarskog izazova u kojoj su se preciznost, interpretacija i instinkt morali savršeno uskladiti. Tko je od kandidata najbolje kuhao ne propustite doznati u sljedećoj epizodi MasterChefa. 
Ključne riječi
kuhanje Nova TV masterchef showbiz

