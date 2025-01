FOTO Uz očevu pomoć pobijedio je ovisnost: Evo kako izgleda sin legendarnog Ive Gregurevića

Marko Gregurević sin je jedinac legendarnog hrvatskog glumca Ive Gregurevića koji nas je napustio prije šest godina. Marko je rođen 1979. godine, kada je glumac tek započinjao svoju impresivnu karijeru. Iako nisu živjeli zajedno tijekom većeg dijela Markovog odrastanja, njihov odnos bio je poseban.

O svom ocu Marko je progovorio u siječnju 2020., kada je u zagrebačkom HNK prikazan dokumentarni film "Prvi do srca - Ivo Gregurević". Prikazivanjem ovog dokumentarca obilježena je prva godišnjica smrti ovog velikana hrvatskog glumišta, a na projekciji u HNK gradonačelnik Milan Bandić dodijelio je medalju grada Zagreba posmrtno Ivi Gregureviću za sveukupni doprinos hrvatskoj kulturi, osobito kulturi Grada Zagreba u kojem je ostvario impresivnu karijeru kao dugogodišnji prvak Drame Hrvatskog narodnog kazališta te filmski, televizijski i kazališni glumac. Medalju je preuzeo mlađi Gregurević i pritom rekao:

- Ne mogu zamisliti da ga neću vidjeti, vjerojatno kao i svatko tko je izgubio roditelja, naročito taj prvi period, ta prva godina. Ponosan sam zbog svega što je napravio i što je ostavio iza sebe - rekao je Marko za Novu TV. Kazao je kako je njegov otac bio dosta strog, ali i dosta mu dopuštao:

- Dosta je bio strog što se tiče apsolutno svega, no u toj svojoj strogosti dosta je on meni dopuštao. Mi nismo baš u životu živjeli skupa i uvijek sam imao taj oslonac da ako mi nešto šteka, tata bi mi to riješio - izjavio je Marko.

Jedan od najtežih perioda u životu oba Gregurevića bila je Markova borba s ovisnošću o opijatima. Ova osobna tragedija potaknula je Ivu da se aktivno uključi u prevenciju ovisnosti među mladima. Godinama je obilazio srednje škole s predstavom "Život može biti lijep", upozoravajući učenike na opasnosti droge. Uz očevu nesebičnu podršku, Marko se uspješno izliječio u komuni Susret u Ivanovcu kod Okučana. Nakon uspješnog oporavka, 2006. godine proslavio je svoje vjenčanje u Donjoj Mahali, na kojem se okupilo više od 600 uzvanika, pokazujući koliko je snažna bila podrška obitelji i prijatelja.

Osim po glumačkim ostvarenjima, Ivo Gregurević ostati će upamćen i po ljubavima koje su obilježile njegov život. Svoj privatni život oduvijek je nastojao držati podalje od medija, no neke ljubavi od sedme sile nije uspio sakriti. Gregurević je bio vezi s glumicom Dubravkom Ostojić. Bio je i u vezi s glumicom Dolores Lambašom. Tada je imala 21 godinu, a osvojila ga je velikim talentom za glumu. Mnogi su komentirali kako je studij glume Lambaša upisala tek iz trećeg pokušaja, kada je postala djevojka Ive Gregurevića. Nije im smetala ni razlika od gotovo tri desetljeća koliko ih je dijelilo. Nakon pet godina veze par je prekinuo, malo prije završetka njezina studija na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu.

Nedugo nakon prekida Lambaša je utjehu pronašla u zagrljaju Frane Lasića, a Gregurevića se od 2015. godine povezivalo sa Sandrom Veber, atraktivnom brinetom koja radi kao inspektorica u MUP-u. Navodno ih je spojio upravo projekt u koji se pokojni glumac upustio zbog sinove borbe s ovisnošću.

– Ne bih napravio ništa drukčije. Ovo je najbolji posao kojim se mogu baviti i ne bih ništa drugo znao raditi – izjavio je svojedobno Gregurević za Večernji list i dodao kako želi da ga se pamti isključivo po ulogama. A njih je tijekom života ostvario u više od 90 filmova, 19 televizijskih serija te 30-ak kazališnih predstava.

Danas Marko Gregurević čuva uspomenu na svog oca, jednog od najvećih hrvatskih glumaca, koji je svojom karijerom, ali i osobnim primjerom pokazao kako se i najteži životni izazovi mogu prevladati uz ljubav i podršku najbližih.

