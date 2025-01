FOTO U pedesetoj je postala majka, djeci štiti identitet i odgaja ih bez muškarca

Naomi Campbell, legendarni supermodel poznata kao "Crna pantera", kako su je mediji prozvali na vrhuncu njezine slave, na svom Instagram profilu podijelila je rijetke fotografije svoje djece. Proteklog vikenda uživala je u zimskoj idili tijekom obiteljskog odmora na snijegu. Prema objavljenim fotografijama, koje Naomi nije locirala, čini se da je s djecom boravila u švicarskim Alpama, omiljenom zimskom odredištu imućnih i slavnih.

Na jednoj od fotografija Naomi drži sina i kćer u naručju dok šeće snježnim krajolikom. Lica djece prekrila je simbolima srca, jer ne želi otkriti njihov izgled i identitet. Zimu je dočekala elegantno, u crnom krznenom kaputu i crnom fedora šeširu. Na drugoj fotografiji Naomi i njezina kći odjevene su u identične crvene pidžame. "Osjećam se zahvalnom i blagoslovljenom. S njima u društvu sve tako brzo prolazi", napisala je manekenka koja je sina i kćer dobila uz pomoć surogat-majčinstva.

Prvi put je postala majka 2021. u dobi od 50 godina, a taj je poseban trenutak obilježila editorijalom za naslovnicu časopisa Vogue, gdje je pozirala s bebom u naručju. Nakon kćeri, 2023. godine dobila je i sina. Imena svoje djece Naomi još uvijek drži daleko od očiju javnosti, naglašavajući kako je majčinstvo potpuno promijenilo njezin život. Izjavila je da se osjeća ispunjeno srećom kakvu nije mogla niti zamisliti. U razgovoru za britanski Times prošle godine, Naomi je istaknula kako se nada boljem svijetu za svoju djecu. Dodala je da su njezina kći i sin apsolutni prioritet te da nikada nije tražila oca za njih. Izazove samohranog majčinstva odlučila je nositi sama, inspirirana primjerom svoje majke, koja je također bila samohrana.

Za razliku od svoje majke, Naomi ne bi dozvolila svojoj kćeri da kao 15-godišnjakinja uđe u svijet modelinga. "Nisam sigurna da bih joj to dopustila. To je nemilosrdan svijet", izjavila je slavna manekenka, naglašavajući koliko je taj posao zahtjevan i težak. Unatoč izazovima, Naomi je istaknula kako su svi napori vezani uz majčinstvo vrijedni truda, jer je to najdivnija stvar na svijetu. Naomi Campbell nije samo ikona modnih pista, već i žena s impresivnom karijerom koja traje više od tri desetljeća. Svoju je manekensku karijeru započela sa samo 15 godina, a ubrzo se našla na naslovnicama najprestižnijih modnih časopisa i postala zaštitno lice brojnih luksuznih brendova. Bila je prva tamnoputa manekenka koja je krasila naslovnicu francuskog Voguea, čime je utrla put za generacije modela koje su uslijedile.

Osim manekenstva, Naomi se okušala i u glumi, glazbi i poduzetništvu. Pojavila se u filmovima, televizijskim serijama i glazbenim spotovima, dok je njezin humanitarni rad ostavio dubok trag. Posebno se istaknula osnivanjem inicijative Fashion for Relief, kojom prikuplja sredstva za razne globalne krize, poput prirodnih katastrofa i epidemija.

Slavna manekenka je tijekom svoje karijere bila poznata i po odlučnosti i beskompromisnosti, što joj je donijelo poštovanje u modnoj industriji, ali i povremene kontroverze. Ipak, njezina karizma, radna etika i neumorna energija učinile su je pravom ikonom mode i uzorom mnogima. Danas, s 54 godine, Naomi Campbell uspješno balansira između privatnog života i karijere, dok svojim životnim primjerom nadahnjuje nove generacije.

