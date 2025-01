Za mladog glumca kažu da je veliki šaljivdžija, a trenutačno se priprema za prijemni ispit na Akademiji

Već neko vrijeme predstavljamo vam mlade glumce, točnije glumice iz RTL-ove serije "Sjene prošlosti", a sada je na red došao i jedan njihov kolega. Mladi glumac Ivano Črep u seriji igra jednog od glavnih muških likova u srednjoškolskim danima - mladog Tomu. Za njega kaže da je veliki šaljivdžija, a upravo u tome pronalazi i sličnosti sa svojim karakterom. No, ipak se Ivano u mladom Tomi nije pronašao u potpunosti.

- Rekao bih da njemu sve ide od ruke i ne brine se on previše, a lako ga je i manipulirati. Što se toga tiče, tu smo totalne suprotnosti. Mislim da bi jednog Tomu svi trebali imati u životu, ili barem u društvu, jer će nas na najgluplji način nasmijati i zgode s njim ćemo rado pamtiti. S njim u društvu barem na sekundu možemo zaboraviti na životne tegobe i brige, baš zato obožavam lik Tome - objašnjava Ivano te dodaje da je ekipa na setu odlična.

- Stvarno su ljudi prekrasni. Od ekipe iza kamere do produkcijskog tima pa do ekipe iz šminke, kostima i frizura i, naravno, glumaca. Atmosfera je prijateljska, ali i profesionalna. Stvarno s guštom dolazim na set i, evo, jedva ih čekam ponovno vidjeti. Karlu Buru znam od prvog srednje, no vrlo brzo sam se baš zbližio s Ninom Dobranović, Lanom Knafelj i Dorom Brozović. Nas petero smo prava ekipa, priča Črep koji ističe i da je vrlo samokritičan, pa ne voli gledati svoje scene na televiziji.

Iako je Ivanu uloga u "Sjenama prošlosti" prvi veliki projekt u kojem sudjeluje, kaže da je oduvijek znao da će se baviti glumom.

- Uvijek mi se sviđalo kako se na sceni ili pred kamerama potpuno pretvoriš u nekog tko ti je čista suprotnost. Ne znam. Lijepo mi je kada uz glumu osjetim tu emociju ili upoznam neke svoje nove mogućnosti ili samo upoznam novi djelić sebe. Jednostavno je to moj poziv, a to sam uspio osvijestiti u sedam godina pohađanja dramske skupine. Jasno mi je to. Svoju ljubav prema kazalištu i filmu ne mogu baš opisati riječima. Čudan je to osjećaj, ali je jako lijep - objašnjava mladi glumac koji je sudjelovao i u kratkim studentskim ili niskobudžetnim filmovima i reklamama, a trenutačno se priprema za Akademiju dramskih umjetnosti.

- Trenutačno pauziram godinu i pripremam se za prijemni ispit Akademije dramske umjetnosti. Nakon užeg kruga, prošle sam godine shvatio da je gluma jedino što želim studirati. Dosta sam tvrdoglav što se toga tiče. Jednostavno se ne vidim nigdje drugdje. Na setu uvijek ispitujem starije kolege za savjete i razgovaramo o njihovim iskustvima studiranja - otkriva Ivano.

U slobodno vrijeme voli se družiti s prijateljima, pogledati film ili predstavu, a u posljednje vrijeme obožava čitati i poeziju.

