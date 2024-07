FOTO Sofia Vergara ponovno ljubi! S naočitim muškarcem odmara u Italiji

Holivudska glumica Sofia Vergara i ove godine je za ljetni odmor odabrala svoju omiljenu destinaciju. Nakon što je prije nešto više od tjedan dana u društvu obitelji i prijatelja proslavila svoj 52. rođendan, atraktivna Kolumbijka za koju su godine samo broj sada uživa u Italiji, od kud svoje obožavatelje svakodnevno časti fotografijama sebe i prelijepih mediteranskih krajolika. Najnovijom objavom zadovoljila je i one zainteresirane za njezin privatni život. Naime, Vergara se prošle godine nakon sedam godina braka razvela od glumca Joea Manganiella, a izgleda kako je brzo pronašla utjehu.

Riječ je o ortopedskom kirurgu Justinu Salimanu, koji se pojavljuje na novim slikama na glumičinom Instagram profilu. U galeriji fotografija snimljenoj na terasi možemo vidjeti Salimana u opuštenom izdanju dok leži na kauču, pri čemu je razvukao široki osmjeh i spremno pozirao za kameru. Vergara je u opis objave simbolično ostavila jedno srce pa je kasnije u pričama objavila video u kojem se također pojavljuje njezin novi dečko. Fotografije možete pogledati u naslovnoj galeriji ili na poveznici ispod.

U komentarima su se javili obožavatelji zanosne 52-godišnjakinje: - "Jedina stvar na kojoj zavidim je dečko", "Odobravamo novog dečka", "Zbilja si se unaprijedila", "Veom zgodan muškarac, sretna sam zbog tebe Sofija! Budi sretna, ti si veoma pametna, prekrasna i ne trebaš roditi dijete kako bi zadovoljila muškarca! Dobra odluka!", "Najbolja vijest koju si mogla objaviti, on je prekrasan!" - pisali su oduševljeni fanovi.

VEZANI ČLANCI:

Naočiti kirurg inače je specijaliziran za ozljede zglobova te se šuška kako je upravo on obavio nedavnu operaciju Sofijinog koljena. Naklapanja o njihovoj vezi započela su u listopadu 2023. nakon što je par snimljen ispred jednog restorana U Los Angelesu gdje su stigli povodom rođendana Kim Kardashian, a novi prizori potvrđuju da se između njih u međuvremenu počelo razvijati nešto ozbiljno.

Podsjetimo, latino diva je u intervjuu početkom godine potvrdila da je želja njezina bivšeg supruga Joea Manganiella bila da ima djecu te je upravo to dovelo do njihova razvoda. - Moj se brak raspao jer mi je muž bio mlađi; on je želio imati djecu, a ja nisam htjela biti stara mama - kazala je nedavno 51-godišnja glumica za El Pais i dodala: - Osjećam da to ne bi bilo fer prema beba – iskreno je priznala slavna glumica publici najpoznatija po ulozi u kultnoj seriji „Moderna obitelj“.

GALERIJA: FOTO Sofia Vergara ponovno ljubi! S naočitim muškarcem odmara u Italiji

Osim toga, Vergara je naglasila da poštuje ljude koji se odluče u starijoj dobi imati djecu, ali da to jednostavno nije za nju. - Dobila sam sina s 19 godina, koji sada ima 32 godine, i spremna sam biti baka, a ne majka – kazala je Sofia koja ima sina Manola Gonzaleza s Joeom Gonzalezom. - Uskoro ću ući u menopauzu, to je prirodan tijek stvari. Kada moj sin postane tata, neka mi donese bebu na neko vrijeme, a onda ću mu je vratiti i nastaviti sa svojim životom. To je ono što moram učiniti – priznala je atraktivna brineta.

Page Six je u srpnju prošle godine otkrio da su Sofia i 47-godišnji Manganiello nakon sedam godina braka odlučili krenuti svatko svojim putem. - Donijeli smo tešku odluku o razvodu. Kao dvoje ljudi koji se jako vole i brinu jedno za drugo, ljubazno molimo za poštivanje naše privatnosti u ovom trenutku dok prolazimo kroz ovu novu fazu naših života – kazao je tada bivši par za Page Six u izjavi.

VIDEO: Oženio se Matija Cvek: Zasjao u ružičastom odijelu