Sofia Vergara razvela se jer nije željela biti stara mama: 'Trebam biti baka, a ne mama'

Holivudska glumica i latino diva Sofia Vergara u posljednjem je intervjuu potvrdila da je želja njezina bivšeg supruga Joea Manganiella bila da ima djecu te je upravo to dovelo do njihova razvoda. - Moj se brak raspao jer mi je muž bio mlađi; on je želio imati djecu, a ja nisam htjela biti stara mama - kazala je nedavno 51-godišnja glumica za El Pais i dodala: - Osjećam da to ne bi bilo fer prema beba – iskreno je priznala slavna glumica publici najpoznatija po ulozi u kultnoj seriji „Moderna obitelj“.

Osim toga, Vergara je naglasila da poštuje ljude koji se odluče u starijoj dobi imati djecu, ali da to jednostavno nije za nju. - Dobila sam sina s 19 godina, koji sada ima 32 godine, i spremna sam biti baka, a ne majka – kazala je Sofia koja ima sina Manola Gonzaleza s Joeom Gonzalezom. - Uskoro ću ući u menopauzu, to je prirodan tijek stvari. Kada moj sin postane tata, neka mi donese bebu na neko vrijeme, a onda ću mu je vratiti i nastaviti sa svojim životom. To je ono što moram učiniti – priznala je atraktivna brineta koja izgleda bolje no ikad, a za nju su godine definitivno samo broj.

Glumicu su u listopadu 2023. povezivali s ortopedskim kirurgom Justinom Salimanom, no nije poznato ima li on djece. Page Six je u srpnju prošle godine otkrio da su Sofia i 47-godišnji Manganiello nakon sedam godina braka odlučili krenuti svatko svojim putem.

- Donijeli smo tešku odluku o razvodu. Kao dvoje ljudi koji se jako vole i brinu jedno za drugo, ljubazno molimo za poštivanje naše privatnosti u ovom trenutku dok prolazimo kroz ovu novu fazu naših života – kazao je tada bivši par za Page Six u izjavi.

Izvor blizak glumcu je pak rekao da je on oduvijek priželjkivao biti tata te da su mu se ti osjećaji samo s vremenom pojačavali kako su godine prolazile. Ranije je ovog mjeseca slavna Sofia za CBS Morning priznala da je bila ugodno iznenađena točnošću medijskog izvještavanja o razlazu para, zbog čega joj je bila lakše zaliječiti slomljeno srce.

