Tihana Harapin Zalepugin emotivna nakon smrti supruga: 'Ostala sam sama, nemam djece ni rodbine...'

Naša najpoznatija modna agentica Tihana Harapin Zalepugin ljeto tradicionalno provodi na Hvaru, gdje je prošli tjedan na poseban način obilježila 93. rođendan svojeg voljenog supruga, legendarnog voditelja Saše Zalepugina, koji je ovaj svijet napustio 2022. godine.

''Imali smo na meniju ono što je on najviše volio, to nisu bile riblje stvari. Držim se, idem dalje. Imali smo lijepi život, ali evo, nebo je htjelo da se malo razdvojimo'', kazala je za In Magazin.

Snagu pronalazi u poslu koji s velikim žarom radi već 31 godinu.

''Znate, ja sam fakat ostala sama. Nemam roditelje, nemam djece, nemam rodbine, nemam ništa, ali ne mogu reći da sam usamljena. Ja sam to nazvala slobodom.'', kazala je.

Podsjetimo, Saša i Tihana upoznali su se sredinom sedamdesetih baš na Hvaru kad je ondje Tihana radila kao manekenka, a on kao koreograf i režiser modnih revija. No, tad se dogodilo samo upoznavanje. Spojili su se tek 13 godina kasnije. Nakon četiri godine veze, Saša ju zaprosio na ljetovanju na Ibizi.

- Presudno je bilo ljetovanje na Ibizi ‘92. u srpnju baš kad je i Sašin rođendan i gdje me zaprosio. Moj muž ne priča puno, ali zna puno toga reći u malo riječi. Kad smo slavili njegov rođendan, predložio mi je: ‘Ajmo tvoj rođendan proslaviti tako da se vjenčamo’. Moj je, naime, krajem kolovoza i pristala sam da se ne predomisli - svojevremeno je ispričala Tihana za Jutarnji list.

Vjenčali su se 5. rujna iste godine na zagrebačkom Gornjem gradu. Kumovi su im bili hrvatski glazbeni menadžer Zoran Škugor i glazbeni producent Luko Bratičević.

Tihana je prošle godine u razgovoru za Story progovorila o tuzi koju osjeća nakon gubitka supruga, a tada je otkrila i kako sada obilježava posebne datume.

- Nikada nisam bila ljuta na njega što me je ostavio. Shvatila sam da je odlazak prirodni proces i nekako lakše prihvaćam činjenicu da su i meni 72 godine, da nemam previše vremena za uzaludne pokušaje. Sašin rođendan obilježila sam u našem voljenom Vrisniku s ljudima koji su i njemu mnogo značili. Bila je to neka vrsta hvarskih karmina. Zatim sam u Zagrebu okupila svoje najbliže prijateljice i našu godišnjicu braka obilježila sam u Okrugljaku, gdje smo godinama zajedno odlazili. Na prvi bračni ručak otišli smo upravo tamo pa smo to pretvorili u tradiciju. Eto, bio je uvijek tu negdje i vjerujem da se ponosi mojim malim ‘proslavama - rekla je tada.

