FOTO Novi tjedan u showu! Kuhaju Zagorci, a ovih petero kandidata bori se za nagradu

Foto: RTL
23.11.2025.
u 22:00

Prva je kuhala dentalna tehničarka Lana Ljubek, a u goste joj stigli Josip Grgić, Davor Hojsak, Petra Gotić i Marija Veber

Idući tjedan ponovno se prikazuju epizode 'Večere za 5' iz Krapinsko-zagorske županiju. Prva je kuhala dentalna tehničarka Lana Ljubek, a u goste joj stigli Josip Grgić, Davor Hojsak, Petra Gotić i Marija Veber. Dentalna tehničarka Lana dolazi iz Mihovljana, a u 'Večeru za 5' se prijavila zbog druženja i novog iskustva. Organizirana je, kaže da kod nje sve mora biti na svojem mjestu, odlično reagira pod pritiskom i pomalo je tvrdoglava. U slobodno vrijeme peče kolače i bavi se proučavanjem zubi. Obožava kontinentalnu kuhinju te priznaje da neka pretjera sa začinima.

Foto: RTL

Vozač kamiona Josip dolazi iz Zlatar Bistrice, a u 'Večeru za 5' se prijavio zbog zabave, druženja i novog iskustva. Komunikativan je, prizeman, voli društvo te je jednostavan. Obožava domaću, tradicionalnu kuhinju te tvrdi da je u pripravi hrane čist i pedantan. Policajac Davor dolazi iz Ivanca, a u 'Večeru za 5' se prijavio zbog druženja i dobre zabave. Druželjubiv je, komunikativan i voli se zezati. Vrijeme voli provoditi sa svojom djecom - kojima spravlja kontinentalna jela, koja najviše voli jesti.

Petra je mlada majka te je trenutačno na porodiljnom dopustu. Dolazi iz Gornjeg Kneginca, a u emisiju se prijavila zbog ljubavi prema kuhanju, ali i iz želje za novim iskustvom. Vrijeme provodi u brizi za svoju djecu te u slikanju akrilnim bojama Umirovljenica Marija dolazi iz Ivanca, a u 'Večeru za 5' se prijavila zbog ljubavi prema kuhanju i druženju. Nekad se bavila ugostiteljstvom, a danas vrijeme provodi u pjevanju, održavanju kuće i okućnice, a dosta vremena provodi i kod kćeri na moru. Za sebe će reći da je razumna, komunikativna, iskrena i druželjubiva. Ljubiteljica je tradicionalnih, pomalo zaboravljenih jela. Uživajte još jednom u omiljenim epizodama 'Večere za 5' – od ponedjeljka do petka od 17.45 na RTL-u! Epizode su dostupne i na platformi Voyo.

RTL večera za 5 showbiz

Tko je zapravo bio Adolf Hitler

Prva analiza Hitlerove DNK ikada baca novo svejtlo na najproučavaniju osobu u povijesti

Dokumentarni film o kojemu svi govore premijerno pogledajte na programu Viasat History 1. i 2. prosinca u 20:00h. · Dokumentarac prvi put potvrđuje i analizira uzorak Hitlerove DNK. Dokumentarac otkriva kako je velika vjerojatnost da je Hitler imao oblik Kallmannovog sindroma. Zatim je vjerojatan vrlo visoki genetski rezultati za autizam, shizofreniju, bipolarni poremećaj; umjereno povišen rezultat za ADHD. DNK opovrgava često ponavljan mit da je Hitler bio židovskog podrijetla.

