FOTO Nives Celzijus u oskudnom bikiniju zapalila Poreč i izazvala reakcije fanova: 'Ti si boginja!'

Influencerica, spisateljica, pjevačica, glumica i voditeljica Nives Celzijus maksimalno koristi kraj ljeta kako bi se još malo okupala, osunčala i pritom pokazala raskošnu figuru. Nakon što se prije nekoliko dana javila iz Crikvenice, Nives se danas oglasila iz još jednog mjesta na hrvatskom Jadranu. Ovaj put je u pitanju Poreč, a svestrana 42-godišnjakinja ponovno plijeni izgledom, ponovno u minijaturnom zlatnom kupaćem kostimu koji izaziva pozitivne reakcije njenih mnogobrojnih pratitelja.

-Poreč! - kratko je napisala u opisu objave Celzijus, koju na fotografijama možemo vidjeti kako suncem okupana pozira pored bazena. Uz spomenuti bikini na sebi je imala slamnati šešir i pareo, koje je kasnije skinula i skočila u vodu. Najnoviji prizori očito su oduševili pratitelje infleuncerice i pjevačice, koji su u komentarima na objavu ostavljali komplimente: - "Ti si boginja bila i ostala", "Ljubomorna sam na tebe", "Prekrasne fotografije", "To se zove guštanje", "Predivno ti stoji taj bikini...ma cila si šesna", "Prijetljice, predobra si", "Divna", "Uživajte" - redaju se pohvale na objavu koja je u svega par sati skupila preko pet tisuća lajkova. Novo izdanje Nives možete pogledati na poveznici ispod.

Podsjetimo, ljeto još nije gotovo, poručila je Nives Celzijus u novoj Instagram objavi u kojoj je objavila fotografiju na kojoj u moru pozira u zlatnom kupaćem kostimu i u kojem je svoje obožavatelje ostavila bez daha. Ovu fotografiju Nives u zavodljivom izdanju u samo nekoliko sati lajkalo je više od devet tisuća njezinih pratitelja koji su kao i obično bili oduševljeni ovakvim njezinim izdanjem.

VEZANI ČLANCI:

Nedavno je na društvenim mrežama objavila još jednu fotku u badiću, no mnoge je zaintrigirao status koji je tada objavila uz fotku.

"Prestara, predebela, premasna, preumjetna, preprirodna, precelulitna, pregadna, preprazna...I sebi savršena!" napisala je Celzijus uz zavodljivu fotografiju.

Mnogi su joj pisali da izgleda odlično te su se nizali komentari pratitelja od kojih su samo neki: 'Seks bomba', 'Najljepša', 'Prezgodna'... Nives se ranije znala obračunati s hejterima kad je u pitanju njezin izgled. Naime, jedan pratitelj je na njezinu fotku u badiću prokomentirao kako se udebljala, na što mu je ona zatvorila usta. - Moja parola je da izgledam po mojim estetskim kriterijima i u tome sam izuzetno uspješna - odbrusila je spisateljica.

GALERIJA: Osvanule fotke Nives Celzijus bez filtera i photoshopa, minijaturni badić je jedva obuzdao njene obline

Mnogi se Nives sjećaju iz braka s bivšim nogometašem i ocem njihove djece, Dinom Drpićem. Bivši supružnici danas održavaju odličan odnos, a 42-godišnja Zagrepčanka otkrila je nedavno kako je trenutno slobodna, ali i kakav bi se muškarac trebao pojaviti da se to promijeni: - Ja imam toliku listu osobina… Meni treba netko tko me ne opterećuje, evo najjednostavnije. Toliko sam zauzeta poslovnim obvezama i obitelji da moram imat partnera koji će jednostavno imati razumijevanje, i za moj posao i za moju djecu koja su mi uvijek prioritet. Kad se nađe netko takav kvalitetan onda će možda to biti to - priznala je.

VIDEO: Baby Lasagna zapalio atmosferu na zadarskom Forumu, publika mu posvetila transparente