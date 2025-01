FOTO Nives Celzijus bez šminke pokazala što u večernje sate radi u spavaćoj sobi: 'Ako ste se pitali'

Influencerica, pjevačica, spisateljica i voditeljica Nives Celzijus na svojim društvenim mrežama često dijeli različite trenutke iz života, a sada je pokazala kako vježba. Nives je pokazala neke vježbe koje izvodi i to navečer, a uz video je istaknula: 'Ako ste se pitali što u večernje sate radim u spavaćoj sobi'. Nives je uz to pozirala samo u sportskim hlačicama i topiću, kosu je vezala u visoki rep, a nije nosila ni šminku.

Foto: Instagram screenshot

Podsjetimo, Nives se u posljednje vrijeme rjeđe javljala jer se bavi uređivanjem kuće. Nives smo imali prilike vidjeti kako lijepi daskice, a to je činila raspuštene kose i u trapericama te u vrlo dekoltiranoj majici. Celzijus se u videu koji je objavila požalila na to kako joj smetaju dugi nokti kod ovog posla i dodala da ako zbog njih ne uspije napraviti posao kako treba da će morati tražiti pomoć susjeda. "Ostaje to da tražim dečka majstora. Svi zainteresirani neka se jave", istaknula je Celzijus, a u opisu je dodala.

"Traži se muška ruka!", poručila je. No, njezini pratitelji nisu se složili s tim da joj za ovaj posao treba muška ruka. "Mislim da ti ne treba nitko, samo će te ometati u poslu koji već odlično radiš", jedan je od komentara, a i drugi su pohvalili njezin rad. A bilo je i onih koji su se vrlo brzo ponudili pomoći, "Ostavi adresu, da znamo doći", pisali su.

No, ovoga puta, nakon napornog rada, javila se sređena i to u najdražem društvu. Celzijus je objavila obiteljsku fotografiju na Instagramu. Pozirala je s mamom Mirom, sestrom Mateom i kćeri Taishom, a prelijepe dame sredile su se za jedan događaj u Samoboru. Na fotografiji se nalazi i kćerkica Nivesine sestre koju je rodila u studenom prošle godine. "Obiteljski portret", napisala je Nives u opisu objave, a u komentarima su se našle brojne pohvale. "Geni su vidljivi", "Ajme divna fotkica! Baš lijep obiteljski portret", "Divota", "Baš ste jako lijepe i šarmantne", "Predivne i prekrasne dame", pisali su pratitelji.

Dodajmo i da Nives često na društvenim mrežama pokazuje razne aspekte života, od toga što radi i kako izgleda, ali i kako vježba.

