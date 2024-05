Tko je Djerko Ulica? Autor stihova 'To ti je tak, Dinamo prvak' otkriva pozadinu svojeg uspjeha

Nakon što je Dinamo uspješno završio sezonu osvojivši prvenstvo i Hrvatski kup, na brojnim mjestima mogli ste vidjeti stihove: "To ti tak ide i to ti je tak, bum klik-klak, Dinamo prvak!" Objavio ih je Dinamo na svojim društvenim mrežama, a objavljivale su ih i zvijezde Dinama poput Brune Petkovića, Sandra Kulenovića i Gabriela Vidovića. Navijači su sve više počeli koristiti te stihove u završnici sezone, a riječ je o pjesmi "To ti je tak" mladog zagrebačkog repera Ruđera Brkića (23) pod umjetničkim imenom Djerko Ulica. Pjesma je, posebice u posljednjim tjednima Dinamovih uspjeha, postala viralna.

Emisija kod Stoke

Njegova priča isto je tako prilično brzo dospjela u hrvatsku glazbenu stratosferu. Reper iz zagrebačkog kvarta Stenjevca s kojim smo porazgovarali repa već dugi niz godina, ali nije dosad objavljivao singlove.

– Počeo sam repati u školi iz zezancije s prijateljima u društvu, a prve tekstove napisao sam u srednjoj školi. Ekipi se to sve više i više sviđalo pa sam onda objavljivao 'freestyle' repove na TikToku – prepričava nam Djerko svoje početke.

Pravu eksploziju popularnosti doživio je na proljeće 2022. godine u emisiji "Rima rimi grize rep" koju je vodio kultni hrvatski reper Marin Ivanović Stoka. I autor ovog teksta repao je u baš toj epizodi pa mu se nije teško prisjetiti kako je Djerko zapravo došao podržati svojeg prijatelja repera Karla Kreša, koji djeluje pod umjetničkim imenom Š, te na kraju doslovno slučajno upao u eter emisije, odrepao svoje i postao viralna senzacija s milijunskim pregledima.

Foto: Instagram

– Nisam znao da će reakcija nakon emisije biti takva, da će doći do toliko pregleda i da će sve postati viralno. Nakon toga shvatio sam da bi trebalo objavljivati pjesme i napravili smo taj singl "Djeki Djer Bebo". To mi je zapravo bila prva objavljena solo pjesma ikad i onda je i to isto "izgorjelo" po reakcijama i brojkama (trenutačno ta pjesma ima 2,1 milijun pregleda, op. a.). Počeo sam dobivati poruke za suradnje, za gaže, kad sam vani hodao ljudi su se sve češće htjeli slikati. Osjetila se već tad promjena, da se nešto tu događa – prepričao nam je Djerko Ulica pa dodao:

– Prije nisam bio za to da objavljujem svoje pjesme, ali kad se to sve izdogađalo, i meni se u glavi dogodio neki klik. Zbog tih ljudi kojima se to sviđa zapitao sam se zašto ja to ne bih počeo izbacivati. Pa tko hoće, nek' sluša, tko ne, ne. Jednostavno se osjećaš dobro kao osoba kad nešto radiš i to se ljudima sviđa, znaš da si nekog usrećio ili mu poboljšao raspoloženje.

Foto: Instagram

Prije dva mjeseca Djerko je u suradnji s vrhunskim zagrebačkim producentom Kickassom objavio novi singl, spomenutu pjesmu "To ti je tak" koja je postala svojevrsni simbol Dinama. Međutim, kad je objavljena, Dinamo je bio treći na prvenstvenoj ljestvici i mnogi ljubitelji plavih tada baš i nisu mislili da će naslov doći u Zagreb.

– Mislio sam i dalje da će Dinamo biti prvak, ali opet, nije situacija bila najbolja, tada je Rijeka najbolje stajala. Ali eto, ispao je odličan tajming, Dinamo je postao prvak i uz malo sreće, sad pjesma još više gori.

U posljednjih nekoliko tjedana Djerko redovito nastupa na kvartovskim turnirima koje organiziraju Bad Blue Boysi, a bio je i prisutan na proslavi naslova prvaka Futsal Dinama.

– Na Futsal Dinamu repao sam dečkima u svlačionici kad su osvojili naslov i, kad sam ušao u svlačionicu da im repam, dečki su bili sretniji što sam im došao repati nego što su pobijedili – kroz smijeh je kazao Djerko koji će biti i u nedjelju na Dinamovoj proslavi dvostruke krune, a nastupat će i 9. lipnja na teniskim terenima u Ravnicama u sklopu koncerta "Plava zona" s brojnim poznatim zagrebačkim reperima poput Stoke, Targeta, Marchella i mnogih drugih.

Poveznica s kultnim crtićem

Ono što još vrijedi istaknuti kod Ruđera, odnosno Djerka jest da se ne bavi samo repanjem. Naime, u sklopu projekta "Baltazar" posjećuje škole diljem Hrvatske i educira mlade o znanosti, a povezan je i s kultnim crtićem "Profesor Baltazar", za koji prava drži tvrtka njegove majke.

– Prošli smo u zadnje dvije godine više od 80 škola po Hrvatskoj. Radimo različite zanimljive pokuse i pokazujemo djeci stvari koje još nikad nisu vidjeli, na zabavan način ih pokušavamo educirati o znanosti, kemiji, biologiji, fizici – ističe Djerko te dodaje:

– Moja majka i njezini suradnici rade na revitalizaciji brenda i drže lik profesora Baltazara živim. Jedini od originalnih kreatora Baltazara koji je još živ je Boris Kolar. On ima 91 godinu i najavio je da će nove epizode Baltazara biti objavljene. Odličan je čovjek i nekad mu pomažem, odem mu kupiti namirnice, hranu za mačke i ostalo što mu treba – zaključio je naš svestran sugovornik.

Osim repanja, Djerko u sklopu projekta 'Baltazar' posjećuje škole diljem Hrvatske i educira mlade o znanosti.

