FOTO Leonardo DiCaprio 50. rođendan proslavio u društvu holivudske elite, evo koga je pozvao na zabavu

Ovog vikenda održan je jedan od najvažnijih događaja u Hollywoodu, proslava 50. rođendana glumca Leonarda DiCapria. Oscarovac je tim povodom u subotu organizirao raskošnu zabavu na svom imanju u Los Angelesu, a među uzvanicima su se pronašle brojne zvijezde iz svijeta filma, glazbe i visoke mode. Detalje za Page Six donosi jedan tajni izvor, koji tvrdi da je noć započela intimnom večerom kojoj su prisustvovali Leovi brojni bivši i sadašnji kolege i suradnici.

Neki od njih su slavni redatelj Steven Spielberg, koji je s DiCapriom surađivao na filmu 'Catch Me If You Can', i njegova supruga, Leov glumački uzor i kolega iz filma 'Killers of the Flower Moon' Robert De Niro te još jedna holivudska ikona, Brad Pitt, koji je na proslavu stigao u društvu svoje partnerice Ines De Ramon. Nostalgični vrhunac večeri bilo je pojavljivanje Leonardove partnerice iz kultnog 'Titanica', Kate Winslet, a slavljeniku su čestitati rođendan došli i Edward Norton, kolega iz filma 'The Revenant' za koji je DiCaprio ovjenčan Oscarom za najboljeg glumca, te Benicio Del Toro, s kojim će Leo upariti snage u novom filmu 'The Battle of Baktan Cross', a kojeg očekujemo sljedeće godine.

Foto: Profimedia

Od gostiju izvan svijeta filma na DiCaprijevom partiju snimljeni su modna ikona Paris Hilton, pjevačica Katy Perry, supermodel Cara Delevigne i bivši MMA borac Chuck Lidell. Više fotografija uzvanika sa zabave možete pogledati OVDJE. Glumčev veliki dan dolaskom je uveličala i njegova obitelj - otac George DiCaprio u pratnji žene Peggy i majka Irmelin koja je povela svog supruga Davida Warda. Naravno, Leonardu je društvo pravila i djevojka, talijanska manekenka Vittoria Ceretti (26).

Podsjetimo, ovog ljeta pojavile su se glasine kako se slavni glumac zaručio za 26-godišnju Victorijinu anđelicu. Naime, DiCaprio i Ceretti snimljeni su u Italiji za vrijeme raskošnog ljetovanja, a mnogi su zamijetili poseban detalj na njezinoj ruci. Vittoria je snimljena s velikim dijamantnim prstenom na lijevom prstenjaku, prenosi Daily Mail.

Par koji je u vezi od prošlog ljeta nije potvrdio radi li se o zarukama ili ne, no valja naglasiti da se o ovoj temi već pisalo. Naime, Ceretti je jednom prilikom nosila srebrni dijamantni prsten što je potaknulo javnost da pomisli kako se par odlučio za brak, no glasine su ubrzo demantirane. Leo i Vittoria u Italiji su vrijeme provodili s glumcem Tobeyem Maguireom, modelom Neelam Gill, glumcem Kevinom Connollyjem i bivšim glavnim urednikom britanskog Voguea Edwardom Enninfulom.

Inače, Vittoria je uspješna manekenka koja je nosila revije za brendove poput Chloé, Paco Rabanne, Alexander McQueen, Ralph Lauren, Alexander Wang, Versace, Roberto Cavalli, Dolce & Gabbana, Armani, Prada, Marc Jacobs, Michael Kors, Bottega Veneta, Tom Ford i Tommy Hilfiger. Manekenka iza sebe već ima brak. Točnije 2020. godine se udala za talijanskog DJ-a Mattea Millerija. Detalji razvoda nisu dosjeli u javnost, a važno je istaknuti i da Ceretti na svojim društvenim mrežama još uvijek ima fotografije sa suprugom.

Istaknimo i da se o slavnom glumcu proširio glas kako ne izlazi s djevojkama starijim od 25 godina. Naime, slavni glumac u nekoliko je navrata prekidao s partnericama nakon što bi one proslavile 25. rođendan, a često je viđen u društvu mlađih žena. U nekim prilikama postao je i predmetom šale među kolegama, ali i među njegovim obožavateljima. Osim toga, o njegovom ljubavnom životu mnogo se govori, a glumac se rijetko osvrće na sva šuškanja.

