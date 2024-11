Veliki uspjeh! Hrvat nominiran za prestižnu glazbenu nagradu Grammy

Ovog vikenda objavljene su nominacije za Grammy, najvažniju glazbenu nagradu na svijetu, a Hrvatska ponovno ima svog predstavnika. Naime, u kategoriji najboljeg progresivnog R&B albuma nominirana je iznimno popularna američka glazbenica Kehlani, a na pjesmi broj 9 na albumu “Crash”, “Tears” feat. Omah Lay, radio je hrvatski producent Damjan Blažun koji se potpisuje kao inženjer i vokalni producent.

“Danas se ostvario san. Ne mogu riječima opisati koliko sam zahvalan za ovaj trenutak”, napisao je na svom Facebook profilu Damjan Blažun po objavi Grammy nominacija.

U istom Facebook statusu se na svom glazbenom putovanju zahvalio glazbenicima Kehlani i Omahu Layu što su ga angažirali, kao i studiju Strongroom London u kojem je radio na projektu za koji je zaradio nominaciju za Grammy u kategoriji Best Progressive R&B Album.

Blažun se tako svrstao na popis samo nekoliko Hrvata koji su bili nominirani za Grammy. Producent Filip Gežin nominiran je 2019. godine za rad na jednoj pjesmi na albumu “Astroworld” Travisa Scotta. Prije četiri godine američko-hrvatska glazbenica Thana Alexa Pavelić zaradila je nominaciju za najbolji jazz album, a prije dvije godine album "Noć na gornjem gradu – glazba Zorana Krajačića", u izvedbi gitarista Maka Grgića (ili na engleskom "A Night in Upper Town – The Music of Zoran Krajačić") bio je jedan od pet nominiranih projekata u kategoriji Najbolje instrumentalne solo izvedbe klasične glazbe (Best Classical Instrumental Solo).

Damjan Blažun, glazbeni je producent , multi-instrumentalist, tekstopisac i audio-inženjer. U posljednjih deset godina radio je s Chui, The Frajle, Kandžija i Gole žene, Kristijanom Rahimovskim, Tenom Novak, Žen i drugim glazbenicima. Rad na filmovima i reklamama kao autor, foley artist, inženjer i skladatelj omogućilo mu je da se predstavi na Pula Film Festivalu, Festivalu kratkog filma Zagreb, Zagreb Film Festivalu i drugim festivalima. Proteklih godina radio je na Radio Studentu u Zagrebu kao radijski voditelj, DJ i producent radijske emisije sa živom glazbom. Trenutno djeluje u Mimika Orkestru, vlastitom autorskom projektu Blackprint, hrvatsko-slovenskom bendu On, slovenskom sastavu Person from Porlock, te u Vibra Studiju, MIMO, Vibrabox-u i Indirekt festivalu. Završio je glazbenu produkciju na SAE institutu.

- Prije godinu i pol sam počeo raditi s Omahom i to dosta slučajno. Dobio sam poziv s nekog random broja da miksam njegov koncert u Berlinu. Nakon toga su me pozvali na turneju te smo krenuli snimati njegov album na prvom sessionu u Oslu. Od tad manje-više radim na svim njegovima projektima i tako je došao collab s Kehlani. Bio sam u studiju radio na nekoj njegovoj pjesmi i kad je došao samo je dropao nešto u stilu: ‘Idemo napravit stvar s Kehlani, poslala mi je super pjesmu.’ Za nekoliko sati smo bili gotovi, smiksao sam njegove vokale i poslali smo. Danas sam se probudio s nominacijom za album na kojoj je ta pjesma. kazao je Blažun nakon nominacije za portal Music-box.

