Minea je morala prekinuti koncert u Primoštenu, otkrila je što se dogodilo

Ljeto je za većinu glazbenika radno, pa tako i za Mineu koja je ovog vikenda zabavljala publiku u Primoštenu. Koncert nije išao po planu, a što se točno dogodilo pjevačica i voditeljica je ispričala u objavi na Instagramu.

- Toliko energije sinoć na jednom mjestu da je nestalo struje u cijelom Primoštenu. Ljudi hvala vam, započeli smo ludo i energično, morali smo prekinuti koncert, ali ja to gledam s pozitivne strane - vidimo se uskoro opet! Javljamo novi termin, a vi uživajte u moru i suncu i dođite mi opet u tolikom broju! Volim vas - poručila je Minea obožavateljima. Podijelila je i par video snimki kojima je pratiteljima dočarala kako je izgledala atmosfera kada je nestalo struje i kada je publika upalila svoje mobitele. Za ovaj koncert pjevačica i voditeljica emisije IN Magazin odabrala kratku ružičastu haljinu koja je savršeno pristajala njezinoj fit liniji. Kako je postigla ovakvu figuru Minea je nedavno pričala u intervju za Gloriju.

- Izbacila sam kruh, tijesto, masno, slatko... Sla­­­tkiši su mi, uz pekarske proizvode, bili najveći porok. Veliku čokoladu bih pojela u jednom danu. Prestrašno. A onda sam si sama napravila jelovnik za prvih mjesec dana, jer disciplina i samokontrola su najbitniji. Tijekom prva dva mjeseca sam mislila da ću umrijeti od muke. Bilo je teških dana, kad mi je došlo da odustanem, no imala sam cilj. Tvrdoglava sam i kad nešto odlučim, idem do kraja - ispričala je u intervju. Otkrila je kako je u zadnje dvije godine izgubila 23 kilograma, te je samo u prvih osam mjeseci izgubila deset kilograma. Odrekla se slatkiša koje je zamijenila voćem te je u jelovnik uvela i namirnice poput prosa i kus-kusa. U tri godine došla je do kilaže od 60 kilograma i uspješno održava tu kilažu, a komplimenti na račun njezinog izgleda stalno joj pristižu.

U intervju koji je u travnju dala za Večernji list godila je o komentarima o svom izgledu i odgovorila na pitanje osjeća li neki pritisak u vezi s time kako mora mnogo raditi na sebi zbog posla kojim se bavi.

- Ovaj posao koji radim donosi mnogo odgovornosti i odricanja. Svjesna sam da je fizički izgled u prvome planu. Uvijek sam se trudila raditi na sebi, prvo iznutra, jer kažu da se vidi i izvana kad je čovjek zadovoljan sa sobom iznutra. Znam svoje prednosti i mane, godinama sam učila o sebi i o svojem tijelu i apsolutno znam što mi danas odgovara, a što ne, i tako sam prilagodila sebi život. Promijenila sam s godinama, moram priznati, pristup životu i navike. Živim zdravije, vježbam, jednostavno radim sve da bih održala svoj izgled - rekla nam je tada Minea.

