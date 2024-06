FOTO Emily Ratajkowski oskudnom kombinacijom privukla pažnju na sportskom događaju

Nedavno se u Kneževini Monako održala utrka Formule 1 na kultnoj stazi 'Circuit de Monaco', a događaju je ponovno prisustvovao velik broj zvijezda iz svijeta zabave i showbiza. Jedna od njih bila je i poznata poljska manekenka s američkom adresom Emily Ratajkowski (32), koja je privukla pozornost odvažnom modnom kombinacijom.

Naime, Ratajkowski je još jednom u prvi plan stavila svoje zanosne prirodne atribute. Za sunčano nedjeljno prijepodne odabrala je sportsku kožnu jaknu, pri čemu je odlučila ne zakopčati patent. Ispod jakne nije imala majicu, pa se nazirao grudnjak i manekenkin lijepo definiran torzo. Fotografije možete vidjeti u galeriji iznad.

Povremena glumica oči je prekrila velikim sunčanim naočalama, te poput prave holivudske zvijezde s osmjehom pozirala fotoreporterima. Prema dostupnim informacijama, lijepa Poljakinja trenutno je slobodna, a prethodno je raskinula višemjesečnu vezu s bivšim članom benda 'One Direction' Harryjem Stylesom.

Podsjetimo, slavna manekenka na društvenim mrežama redovito časti fanove golišavim fotografijama. Tako je na Instagramu objavila fotografiju na kojoj pozira u tangama, a u prvom planu je njena guza. Ratajkowski je spojla ugodno i korisno, pa je na Instagramu tako reklamirala svoj brend Inamorata. Pratitelji su u komentarima bili oduševljeni Emilynim poziranjem, te su je u komentarima nazvali savršenom.

"Nije moj rođendan, ali hvala što si donijela tortu", poručio joj je jedan pratitelj, a bilo je i onih koji su joj zamjerili.

"Oblači li se ona ikada?”, pitao je jedan fan. "Zamisli da ti mama ovako trči po kući. Što bi mislio o njoj?”, zabrinuo se pratitelj za njenog dvogodišnjeg sina Sylvestera kojeg ima s bivšim suprugom Sebastianom Bear-McClardom.

Inače, manekenka i filmski producent u braku su bili od veljače 2018. godine, a Emily se za njega udala svega tri mjeseca nakon što se iselila iz doma koji je četiri godine dijelila s bivšim dečkom Jeffom Magidom. Emily je nakon objave trudnoće dospjela u centar pozornosti i zbog izjava o spolu bebe. - Kad moj muž i ja kažemo za trudnoću, nakon čestitki svi pitaju znamo li što želimo. Volimo odgovarati da spol nećemo znati dok naše dijete ne napuni 18 godina i da će nas tada obavijestiti. Svi se tome smiju - kazala je tada Emily.

- Moj muž voli reći "trudni smo". Kažem mu da, iako je slatko, to nije u potpunosti istina. Negodujem što je DNK cijele njegove obitelji u meni, ali što moj DNK nije u njemu. Kažem mu da je to nepravedno i oboje se nasmijemo. To je neka vrsta šale, ali baš poput primjedbe na spol našeg djeteta, iza toga stoji istina. Trudnoća je urođeno usamljena; to je nešto što žena radi sama, u svom tijelu, bez obzira na okolnosti - zaključila je manekenka koja je postala prava zvijezda nakon što se proslavila u spotu 'Blurred lines' Pharrella Williamsa. Nakon toga svi su je dizajneri i svjetski časopisi htjeli na svojim naslovnicama i modnim pistama, a njezino ime postalo je svjetski poznato.

Nakon razvoda od Bear-McClarda povezivalo je se s Bradom Pittom, a u travnju ove godine šuškalo se i kako je u vezi s Harryjem Stylesom.

