FOTO Denzel Washington (69) kristio se u baptističkoj crkvi i postao ministrant: 'Konačno sam ovdje'

Holivudska zvijezda Denzel Washington (69) doživio je značajan životni trenutak kada je u subotu ovog vikenda kršten u crkvi Kelly Temple Church of God in Christ u njujorškom Harlemu. Tijekom iste ceremonije, poznati glumac primio je i dozvolu za ministranta, što mu otvara mogućnost da u budućnosti bude zaređen kao svećenik u baptističkoj crkvi.

Ceremonija, koja je uživo prenošena putem društvenih mreža, označila je važnu prekretnicu u Washingtonovom duhovnom putovanju. Odjeven u sivu majicu i crne hlače, glumac se obratio okupljenim vjernicima samo nekoliko dana prije svog 70. rođendana.

