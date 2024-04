FOTO Anto Nobilo uhvaćen u rijetkom izlasku sa suprugom, par živi u luksuznoj vili

Zagrebački odvjetnik Anto Nobilo (72) fotografiran je u šetnji gradom sa svojom suprugom, sutkinjom Vinkom Maravić Nobilo, o čijem privatnom životu javnost malo zna.

Objektivi kamera uhvatili su supružnike kako u ležernom izdanju šeću centrom Zagreba. Vinka je nosila traperice i zelenu bluzu, upečatljivo žute sandale i šiltericu, dok je Anto odabrao krem hlače i majicu tamne plave boje. U trenutku fotkanja par je vodio razgovor, pogled su sakrili iza tamnih okvira sunačnih naočala, a na fotoaparate se nisu previše obazirali.

Zagrepčanin nije sklon javnom izlaganju detalja iz osobnog života, a ono što se o odnosu njega i Vinke zna jest da su sudbonosno 'da' izgovorili 2005. godine i u prosincu iste godine dobili sina. O samozatajnoj sutkinji također se ne zna gotovo ništa. Jedini javni izlet imala je prije 15 godina kad je za kamere njemačke Deutsche Welle televizije otvorila vrata svog luksuznog doma na Pantovčaku. Prilog je emitiran u sklopu Euromaxx serijala, a na YouTube se može pronaći pod nazivom: ‘Dream Home in Zagreb’.

Na samom početku priloga Vinka u ležernom izdanja otvara vrata svog doma i televizijskoj ekipi poželi dobrodošlicu. Nakon toga nudi uvid u jedinstven pogled koji se iz vile pruža na Zagreb, ali i na nekadašnju rezidenciju bivšeg jugoslavenskog predsjednika Josipa Broza Tita.

- Kuća Vinke Maravić Nobilo je ultra moderna, a opet se lijepo uklopila u okolnu šumu - napisano je u opisu videa, a Vinka na kraju priloga kaže kako su ona i suprug Anto moderni ljudi koji vole sebi ugoditi i nastoje živjeti život o kojem su sanjali. Anto iza sebe ima brak s Jadrankom Nobilo s kojom je dobio kćeri Niku i Ivanu te sina Franu, a brak su okončali nakon 28 godina.

Podsjetimo, Nobilo je početkom godine komentirao izbor novog glavnog državnog odvjetnika, pri čemu se najviše komentira kandidatura sudca Visokog kaznenog suda Ivana Turudića. Među kandidatima su još, pisali smo ranije, i odvjetnik Mladen Dragičević, zamjenik Županijskog državnog odvjetnika u Splitu Nikša Wagner i trenutni zamjenik glavne državne odvjetnice Emilijo Kalabrić.

Nobilo smatra da je glavni državni odvjetnik najvažnija funkcija u pravosuđu. - To je ogromna moć, premda to ne izgleda tako - kazao je, nakon čega je za N1 otkrio zašto se on sam nije kandidirao za nasljednika aktualne glavne državne odvjetnice Zlate Hrvoj Šipek.

- To da sam bio državni odvjetnik nekada kao i Prodanović, to svi znaju. Zašto se nismo javili? Vrlo jednostavno – zakon kaže da kada navršite 70 godina, ne možete više obavljati tu funkciju. No, i bez toga i ranije HDZ ne bi izabrao ni mene ni Prodanovića i to su vjerojatno glavni razlozi zašto se nismo javili - rekao je.

