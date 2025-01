FOTO Aleksandra Prijović priznala što joj se dogodilo na koncertu: 'Pozlilo mi je u tom trenutku'

Regionalna zvijezda Aleksandra Prijović nedavno je završila svoju turneju "Od istoka do zapada" u sklopu koje je održala 63 koncerta, a nakon završene turneje dala je intervju za srpski Blic. Prijović je govorila o turneji i planovima za dalje, a otkrila je i neugodnost koju je doživjela na jednom od koncerata, a sve zbog - kombinezona. Ispričala je da joj njezina stilistica Tijana prije svakog koncerta donese garderobu koju će nositi.

Aleksandra je tako sporni kombinezon isprobala kod kuće. Na sobnom svjetlu djelovao joj je, kaže, odlično, a onda je u njemu stigla pod reflektore. "Izašla sam na binu, okrenula se i na ekranu sam vidjela da sam praktički gola. Kombinezon je bio proziran. Zaboravila sam koju pjesmu pjevam, gdje sam, pozlilo mi je u tom trenutku. U tom trenutku čujem Filipa u slušalici kako mi govori: 'Ako možeš, potrudit se da se što manje okrećeš.' Cijelu noć nisam spavala zbog toga, a još veća tenzija je bila kad su to vidjele mama i baka", prisjetila se Aleksandra, no nije otkrila u kojem gradu joj se to dogodilo.

Podsjetimo, Aleksandra je turneju završila u Beogradu. Prijović je bila odlično raspoložena te je plesala i pjevala, a dobila je i neke poklone od publike. Osim toga, u sklopu ove turneje održala je i 20 koncerata u Hrvatskoj, a od toga čak šest koncerata u Zagrebu.

- Dobra večer, Zagreb! Jako sam sretna što sam dobila priliku održati obećanje, a to je da se dogodi i šesti koncert u Areni. Nikada neću zaboraviti onih pet i želim da znate da je večeras 60. koncert na turneji. Hvala vam što ste ovdje. Napravit ćemo najbolju zabavu, ipak je ovo posljednji nastup u Hrvatskoj u sklopu turneje - poručila je uzbuđena Aleksandra tisućama obožavatelja koji su jedva dočekali ponovno je slušati.

Popraćena najsuvremenijom produkcijom, profesionalnim glazbenicima i plesačima, regionalna senzacija nizala je hit za hitom, a Zagrepčanke i Zagrepčani pjevali su s njom uglas. ‘Za nas kasno je’, ‘Psiho’, ‘Separe’, ‘Dam dam dam’ i brojne druge pjesme iz njezine uspješne karijere odjekivale su glavnim gradom.

Sad već tradicionalno, Aleksandra je za svoju publiku pripremila i goste iznenađenja. ‘Zora je svanula’, zapjevala je, a na pozornici joj se pridružila ikona regionalne scene Neda Ukraden.

VIDEO Gdje je danas Oliver Mlakar? Živi na selu, a radi i u 90. godini