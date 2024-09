FOTO Aleksandra Prijović i njezin suprug ispijali pivo iz velikih krigli, a dekolte pjevačice bio je u prvom planu

Srpska pjevačica Aleksandra Prijović ovih dana uzela je malo odmora prije priprema za nove koncerte. Nakon što je krajem prošloga tjedna proslavila svoj 29. rođendan, sa suprugom Filipom Živojinovićem je otputovala u München, gdje se već tradicionalno održava Oktoberfest.

Festival na kojem se potroši stotine hektolitara piva jednostavno nije mogla propustiti, a za svoj boravak u Münchenu Prijović je odjenula žensku bavarsku nošnju. Na kraju su se fotografirali nasmiješeni uz dvije velike krigle piva.

Podsjetimo, u sklopu nastavka turneje "Od istoka do zapada", Prijović će nastupati uskoro i u splitskoj dvorani Gripe. Svi se sjećamo oborenog rekorda posjećenosti neke turneje pa je tako u prosincu prošle godine rasprodala čak pet zagrebačkih Arena. Nastavila je svoj uspješan put kroz Hrvatsku, a sljedeći na redu je i Split. Njezini nastupi su u ostalim gradovima također bili vrlo uspješni i dobro posjećeni, što potvrđuje njezin status jedne od najtraženijih izvođačica u regiji. Jedini izuzetak bio je Zadar, gdje je održala samo jedan koncert, no reakcije publike bile su iznimno pozitivne.

Foto: Instagram

Naime, oko koncerta z Zadru podigla se velika prašina i prije nego je službeno najavljen. Prijović je koncert u Zadru najavila 22. veljače, nakon što se doznalo da je HDZ-ov gradonačelnik Branko Dukić to pokušao spriječiti uz izliku da "nema slobodnih termina". Dukić je, kad se to saznalo, poručio da je "protiv bilo kakvih zabrana", ali i dodao da on "na takav koncert ne bi išao". Nakon što je koncert najavljen, direktor Višnjika, Denis Karlović, je smijenjen.

"Živimo u slobodnom društvu gdje svatko sluša glazbu kakvu želi. Protiv svake vrste zabrane sam i iznenađuju me ovakve konstrukcije u pojedinim medijima. Ne bavim se organizacijom koncerata i ne razumijem zašto se tolika fama digla oko toga", rekao je tada gradonačelnik Branko Dukić. Aleksandra Prijović odrasla je i školovala se u Belom Manastiru u Hrvatskoj, no zbog silnih obaveza oko nastupa u showu "Zvezde Granda" ipak nije završila do kraja srednju školu. O tome je već nekoliko puta javno govorila te istaknula kako joj je velika želja ju završiti. Osim toga, ta mala Aleksandra sigurno nije ni mogla sanjati o velikom uspjehu koji je postigla, a danas je jedna od najtraženijih domaćih pjevačica. Osim koncerata u zagrebačkoj Areni, održala je turneju po cijeloj regiji, točnije zemljama bivše Jugoslavije. Što uskoro očekuje Splićane u Dvorani Gripe, ostaje nam vidjeti...

