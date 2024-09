Jezivi prizori u kući legendarne Esme Redžepove! Iščupani lusteri, opustošeni prostori, a trebala je biti muzej

Makedonska pjevačica romske glazbe i velika humanitarka, pokojna Esma Redžepova tijekom svog života bila je iznimno cijenjena, a posvojila je i odgojila čak 48 djece! Nakon njezine smrti 2016., Redžepova je oporučno ostavila obiteljsku kuću Ministarstvu kulture Sjeverne Makedonije kako bi država uredila muzej posvećen životu i djelu ove umjetnice. Međutim, čak ni gotovo osam godina kasnije, radovi na uređenju ne samo da se nisu pokrenuli, nego su kuća i okućnica opustošene te su u raspadajućem stanju.

- Lusteri s plafona su iščupani, ne postoje prozori, ne postoje vrata... Kuća se doslovce raspada. To je trebao biti muzej. Čak je i grob u lošem stanju - kazala je Aleksandra Timovska, glavna urednica portala Večer.mk.

Jezive fotografije koje pokazuju pravo stanje kuće Esme Redžepove pogledajte OVDJE.

Povodom ove teme iz inozemstva se javio i jedan od posvojenih sinova Simeon Atanasov. - Nakon Esmine smrti, prije 7 godina, ona je ostavila dvije oporuke u kojima lijepo piše sve, da svu njenu imovinu poklanja državi, ministarstvu za kulturu i da to treba biti muzej u kojem će se skupljati svi koji mogu vidjeti što je sve urađeno za sve ove godine - objasnio je Simeon, poručivši kako oporuke još uvijek osporavaju Esmini rođeni nećaci.

Isto tako, zamolio je sve da se suzdrže od okrivljavanja djece za nemar. - To nije točno i ja moram reći da svi mi, koji smo bili u toj školi, smo strašno povrijeđeni što se ovo događa od strane Ministarstva kulture. Nadam se da će se jednog dana muzej otvoriti, da možemo ondje imati našu školu, prije svega, da možemo prenijeti sve ovo naše znanje koje smo stekli i koje smo naučili od Esme i Steve Teodosijevskog. Iako nije bila naša biološka majka, pružila nam je sve - kazao je Simeon.

Zanimljivo jest i to da je Redžepova usvojila 47 muške djece te samo jednu djevojčicu. - Slažemo se odlično, baš kao majka i kći. Shvatila sam da je u kasnijim godinama bolje imati uz sebe žensko dijete nego muško i nisam se prevarila. Eleonora je studirala na Univerzitetu ESRA u Skoplju. Sljedeće godine diplomirat će solo pjevanje, a već tri godine članica je Esma’s Banda, koji me prati - izjavila je jednom prilikom pokojna pjevačica. Nakon što je završila studij i nakon majčine smrti Eleonora se nastavila baviti glazbom, i to pod umjetničkim imenom Malisha.

- Njezin odlazak me rastužio do bola, trebalo mi je dosta vremena da počnem živjeti normalno i nastavim dalje. I dalje vjerujem da me čuva s neba i da se raduje što sam nastavila njenim stopama - izjavila je tada posvojena kći Eleonora. Podsjetimo, Esma Redžepova preminula je 2016. u 73. godini nakon kraće bolesti. Osim bogate glazbene karijere, ostvarila je i onu humanitarnu jer je u razdoblju od 50 godina usvojila 48 djece o kojima je brinula sve do smrti.

