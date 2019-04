Finalist 'Zvijezda' otkrio životnu prekretnicu: 'To je razbistrilo moj um i usmjerilo prema novim izazovima'

Čakovčanin Hrvoje Krištofić koji se 2018. godine natjecao u zadnjoj sezoni glazbenog showa 'Zvijezda' postat će uskoro otac, otkriva RTL.hr.

Osim što pjeva u bendu Genova, nastupa i s ocem Srećkom Krištofićem te tvrdi da mu je on prenio ljubav prema glazbi. Sviraju zajedno u akustičnom dvočlanom sastavu Like Father Like Son Band. U spomenutoj emisiji otkrio je tužnu činjenicu da mu je majka preminula kada je imao 16 godina, a onda su ga odgajali su baka i tata.

Danas s djevojkom Martom Bacinger ispisuje sretno poglavlje životne priče. Naime, prijateljima su otkrili da u srpnju pristiže beba, ali dodaje kako razmišljaju i o svadbi, ali ne znaju još točan datum.

- To što ću postati otac nekako je razbistrilo moj um - objasnio je Hrvoje.

Nakon što je sudjelovao u 'Zvijezdama' glazbena karijera mu se preokrenula, a uskoro se sprema izdati dva singla od kojih će jedan biti samostalan te nije još siguran hoće li ga predstaviti pod svojim imenom ili pseudonimom HJER.

Samostalni singl posvetit će Marti kojoj, kaže, želi izraziti ljubav i osjećaje zahvalnosti.

- Pošto se najlakše i najspretnije izražavam kroz glazbu, želim joj pjesmom zahvaliti na podršci i povjerenju te joj na taj način izraziti osjećaje, ljubav i poštovanje - tvrdi Hrvoje koji otkriva što priprema od glazbe u 2019. godini.

- Radim na pjesmama i želja mi je kompletirati album – istaknuo je Čakovčanin koji je inače profesor glazbenog, a želja mu je surađivati s Davorom Gobcem, Radojkom Šverko, Josipom Lisac i mnogim drugim jakim imenima hrvatske glazbene scene.

