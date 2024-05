Fanovi bijesni zbog ispadanja jedne države, favoriti prošli

I ove godine publika diljem Europe i svijeta u velikom broju prati Euroviziju. Večeras komentiraju drugu polufinalnu večer. Posebnu pozornost na društvenim mrežama izazvalo je proglašenje finalista koji će u subotu u Areni Malmö pokušati natjecanje sljedeće godine dovesti upravo u svoju državu.

Ulaznicu za veliko subotnje finale zahvaljujući glasovima publike osigurale su sljedeće države: Latvija, Austrija, Nizozemska, Norveška, Izrael, Grčka, Estonija, Švicarska, Gruzija i Armenija. Oni će biti konkurencija našem predstavniku Baby Lasagni u pohodu na konačnu pobjedu, a među zemljama koje su prošle je i Švicarska koja uz Hrvatsku slovi za favorita.

Društvene mreže posebno su bijesne zbog ispadanja Belgije, a ovo su neke od reakcija: - Ne vjerujem da Belgija nije prošla dalje. Belgija mi je bila bolja od Estonije ili Gruzije. Rezultati polufinala u utorak bili su tako predvidljivi, ali ovo polufinale mi je šok! Latvija je prošla, a Belgija nije ?!

The way Tuesday’s semi-final results were so predictable, this one’s completely shocked me! Latvia over Belgium?! Over Denmark?! Over Malta?!! #Eurovision2024 pic.twitter.com/gof8qxLrMX