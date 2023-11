Naš glumac nakon propalih zaruka napokon snimljen s osmjehom na licu u zagrljaju posebne žene

Prošle godine hrvatski glumac Filip Vidović (32) prekinuo je zaruke s plesačicom Natašom Pavičević, a upravo je to mnoge iznenadilo. - Mi smo imali jako lijepu priču i lijepo smo se rastali. A i dalje nam je stalo jedno do drugo, ne želim ništa loše komentirati - za časopis Story plesačica Nataša Pavičević potvrdila je da je zarukama s glumcem došao kraj. Kada su u ožujku prošle godine javno obznanili da će svoju ljubav okruniti brakom, malo je reći da su ikog ostavili ravnodušnim. Iako su mnogi vjerovali u njihovu ljubav te su najavili i vjenčanje sljedeće, odnosno ove godine, ipak je planovima zajedničkoj budućnosti došao kraj.



- Želim da ovakve stvari ostanu privatne, a intima treba ostati intimna. Hvala vam što ste pristojni pa ste javili da ćete to objaviti - rekao je glumac za časopis Story i potvrdio prekid, baš kao i Nataša. Tada o razlozima prekida nisu željeli govoriti, no šuškanja su potvrdila da njihovoj vezi presudila ljubomora. Nakon ljubavnog brodoloma, glumca se povezivalo s domaćom voditeljicom Mijom Kovačić, ali i sa slastičarkom Ivanom Čulo. No, takva šuškanja Filip nikada nije potvrdio, ali ni demantirao. Iako je veliki šarmer, Filipu samo jedna žena stoji na posebnom mjestu u srcu - majka!

25.11.2023., Scena Ribnjak, Zagreb - Raskosni domjenak nakon izvedbe predstave 'Prijatelji'. Gordana Gadzic i Filip Vidovic. Photo: Josip Mikacic/PIXSELL Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Nakon izvedbe predstave 'Prijatelji', Filip je pozirao u zagrljaju majke Gordane Gadžić. Inače, poznata glumica svojem je sinu bila najveća podrška tijekom njegova sudjelovanja i u popularnom showu Ples sa zvijezdama, gdje je simpatični Zagrepčanin pokupio samo lijepe ovacije publike. Osim toga, Filipov pokojni otac, glumačka legenda Ivica Vidović - poznat po ulozi Očalinka iz kultnog Velog Mista, preminuo je prije 11 godina.

