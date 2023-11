Bila je jedna od najpoznatijih manekenki, a onda joj je jedan tretman uništio lice: 'Izgladnjivala sam se'

Proslavljena manekenka Linda Evangelista (58) prije dva mjeseca dala je intervju u kojemu je otkrila kako se u posljednjih pet godina dva puta borila s rakom dojke. U iskrenom intervjuu, jedna od najpoznatijih manekenki 90-ih ispričala je detalje o svojoj borbi s tom bolesti, a sada je u intervjuu s Ruth Rogers u njezinom podcastu ''Ruthin Table 4'' progovorila o mračnoj strani modelinga te je ispričala svoje iskustvo s rigoroznim dijetama kojih se držala u danima najveće slave.

Ispričala je kako je u vrijeme najveće slave bila na štetnim dijetama te da se izgladnjivala do kasnih 20-ih kako bi bila dovoljno mršava za modne revije. U to je vrijeme govorila kako ne bi ni ustala iz kreveta za manje od 10 tisuća dolara dnevno.

''Znam da sam morala raditi na održavanju težine i bilo je razdoblja kad sam stvarno morala paziti na prehranu'', rekla je pa ispričala kako se tada podvrgnula dijeti ''Master Cleanse'' koja od korisnika zahtijeva da prvih deset dana piju samo slanu vodu, biljne čajeve i ljekovite laksative.

''Počela sam stalno raditi čišćenja organizma i voljela sam ih raditi, ali mislim da su bila jako štetna za mene. Provela sam Master Cleanse dosta puta, ali radila bih i medicinska čišćenja, poput napitka u prahu, baze od riže. Također, odlazila bih na We Care Spa, to je u pustinji u blizini Palm Springsa gdje pijete samo tekućine, uglavnom vode s limunom i mentom i čajeve i dobijete čašu soka dnevno i jednom dnevno dobijete razrijeđeno razvodnjeno povrće koje se zove juha'', ispričala je svoje iskustvo o izgladnjivanju i dodala da su se 90-ih godina modeli morali prilagoditi odjeći, a danas je to obrnuto.

Inače, manekenka se prošle godine podvrgnula postupku smrzavanja masti pod nazivom CoolSculpting koji je njeno tijelo trebao osloboditi masti, ali ostavio ju je trajno deformiranom i unakaženom jer je nešto pošlo po krivu. Tretman je tako njezine stanice povećao, umjesto smanjio, zbog čega je izgledala nateknuto. Zbog svega se na kraju povukla iz javnosti na neko vrijeme.

U posljednje vrijeme zato je sve češće u javnosti jer je svoju figuru uspjela dovesti u formu.

Podsjetimo, u prošlom intervjuu rekla je kako joj je prvi put dijagnosticiran rak dojke 2018. godine.

"To je otkriveno na mojoj godišnjoj mamografiji. Nalaz nije bio dobar, a zbog drugih zdravstvenih čimbenika, bez oklijevanja, jer sam htjela sve ostaviti iza sebe i da se ne moram nositi s ovim, odlučila sam se za obostranu mastektomiju. Bila sam spremna živjeti dalje, nisam htjela dopustiti da me ubije rak dojke", rekla je Linda u intervju.

Međutim, u srpnju 2022. Evangelista je napipala kvržicu na dojci i na kraju je saznala da joj se rak dojke vratio.

"Iskopaj mi rupu u prsima. Ne želim da izgleda lijepo. Želim da iskopaš. Želim vidjeti rupu u svojim prsima kad završiš. Razumiješ li me? Ne umirem od ovoga", rekla je onkologu nakon druge dijagnoze.

Evangelista je priznala da je jednostavno zahvalna za svaki dan, jer je svjesna da je njezina budućnost neizvjesna jer postoji mogućnost da se rak vrati.

