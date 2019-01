Filip je zahtjevan, želi da mu Nina bude na raspolaganju i odana!

Filip skriva svoju privatnost od drugih. Otac je ostavio vrlo veliki utjecaj na njegovu podsvijest.

Sklon je osjećaju krivnje. Filip sa svojim javnim nastupima može transformirati kolektivnu svijest i razbijati tabue. Iako tako ne djeluje on ima ogromnu snagu volje i često ga život stavlja u situacije koje treba razvijati. Previše očekuje od sebe. Maštovitost, inspiraciju, kreativnost i osjećajnost su osobine, bogatstvo koje treba iskoristiti. Topla je osoba i ima sposobnost uživljavanja u tuđe osjećaje. Vizionar je, ima literarni dar. U svemu ima zaseban stil, eleganciju i osjećaj za detalje.

Voli sunce i more, konje i životinje. Ima veliku potrebu da bude jedinstven i drugačiji od drugih, naglašen je neovisan duh. Suprotstavlja se tradiciji, običajima i vrijednostima u kojima je rođen. S njim je najbolje biti do kraja iskren i izravan. Ne isplati mu se govoriti što da radi, što je najbolje i sl. Iako isto misli što i vi često će postupiti suprotno. Često je ispred svojeg vremena ili je previše napredan za okruženje u kojem živi.Pomaže drugima da dođu do slobode, da otkriju svoju originalnost i da otkriju ponos u istini. Ima talenat za razbijanje tradicije, konzervativizma i normi.

U zreloj dobi samo sebi vjeruje i postaje samoodređen i jedino se na sebe može (usudi) osloniti. Nikada sebi nije dovoljno dobar, ma što postigao. Druge zna zabavljati poput klauna: ozbiljno izgleda dok se zabavlja ili šali. Sklon je ironiji. S godinama sve bolje izgleda. Krase ga izuzetna inteligencija, načitanost, baratanje velikim brojem informacija i detalja. Radoznao je, uvijek voli nešto učiti, čitati. Šarmantno je stidljiv kada su emocije i intimnost u pitanju. Ljubav pokazuje na simpatično praktičan način.



Kod Nine su izražene emotivne reakcije na sve i to na dva ekstremna načina: burno, toplo, melankolično ili se blokira i potisne emociju. U trenutku je sposobna promijeniti raspoloženje što je dobro u poslu glumice. Uvijek sebi zna odrediti cilj i postaviti se prema sebi dobro, a u tome joj pomaže iznimna intuicija. Ona prozre ljude i situacije po osjećaju koji je samo njoj poznat i koji se ne može racionalno objasniti.

Potpuno je neproračunata osoba. U komunikaciji je provokativna, s malo ‘’uvrnutim’’ smislom za humor. Vrlo uvjerljiva u baratanju neobičnim činjenicama kojim izazove nemoć kod sugovornika. Vrlo brza u savladavanju tekstova za uloge, vrlo brza u replikama i verbalnim izazovima. Kada ne želi otkriti neku tajnu ona jednostavno zašuti, štiteći tako sebe od vlastitog verbalnog iskušenja. Zato zna drugu osobu također šokirati s izjavama, kojima se kasnije i sama čudi.

Ona je stvorena za televizijske serije u kojima se sadržaj brzo izmjenjuje (nova priča u svakoj epizodi), a tematika bi trebala biti u smislu brzog rješavanja kompliciranih situacija sa specifičnim neformalnim i pomalo čudnim metodama i uz to s dozom humora. Među prijateljima je vrlo omiljena osoba koja ih zna motivirati I inspirirati na lijepe i ugodne trenutke, ukusnu hranu u ugodnom ambijentu. Sklona je luksuzu i kvaliteti. Zna jako dobro procijeniti materijalnu vrijednost. U ljubavi je nježna, voli davati i primati i istovremeno biti dobra prijateljica partneru. Ne voli neke ''macho'' frajere. Jako joj je važno da je muškarac zna nasmijati i intelektualno zadiviti, ali I da održi obećanje bez obzira da li je malo ili veliko.

Ninu i Filipa u ljubavnoj vezi povezuje upravo njihova individualnost i neovisnost. Ali on je, kao muškarac, u odnosu prema Nini ozbiljan u pristupu, u očekivanjima, u zahtjevima da mu bude na raspolaganju, odana i da njegove ‘’tmurne’’ misli obasja svojim svjetlom. Ona je spremna prigrliti tu mušku zahtjevnost ali ‘’u zamjenu’’ za njezine povremene emocionalne ucjene. Ako svoje prijateljstvo shvate kao čvrsti temelj ljubavne veze tada se mogu zajedno razvijati i zajedno trajati.

