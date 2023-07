Festival Open House Zagreb otvara vrata najatraktivnijih zagrebačkih arhitektonskih djela

Jučer je u novootvorenom MET Boutique Hotelu u centru Zagreba predstavljen OPEN HOUSE ZAGREB. Predstavljanju su nazočili kreativna ravnateljica projekta Dubravka Vrgoč, izvršna ravnateljica Tomislava Blatnik, predsjednica Ocjenjivačkog suda festivala OPEN HOUSE ZAGREB Zrinka Barišić Marenić, dekan Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu Bojan Baletić, direktorica TZ-a grada Zagreba Martina Bienenfeld i zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba Luka Korlaet. Uz njih je Nina Bačun iz dizajnerskog kolektiva Oaza predstavila web-projekt.

Open House Zagreb dio je svjetske mreže festivala OPEN HOUSE WORLDWIDE, čiji je koncept osmislila Victoria Thornton 1992. godine u Londonu s ciljem poticanja boljeg razumijevanja arhitekture izvan struke. Srž ove ideje leži u izravnom doživljaju samih građevina uz mogućnosti učenja, rasprave i debate sa stručnjacima i građanima. S novim tisućljećem ovaj jedinstveni format javnog angažmana odjeknuo je u gradovima diljem svijeta i danas Festival uključuje 54 grada diljem svijeta na svih šest kontinenata, a ove godine u mrežu festivala OPEN HOUSE WORLDWIDE primljeni su Kopenhagen, Querétaro, Zagreb i Zaragoza.

Festival Open House Zagreb zamišljen je kao promocija najatraktivnijih zagrebačkih arhitektonskih djela te susret građana s arhitektima, građevinarima, investitorima i vlasnicima objekata. Festival potiče razmišljanja o vrijednostima grada i ulozi stanovnika u njegovu stvaranju te ih potiče da se zalažu za dobro osmišljeno, planski sagrađeno okruženje. To uključuje i promišljanje načina na koji se arhitektura bavi ekološkom, socijalnom i gospodarskom održivošću.

Uspostavljen je Savjetodavni odbor, koji čine po jedan predstavnik Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu, Udruženja hrvatskih arhitekata, Hrvatskog dizajnerskog društva, Instituta za povijest umjetnosti, Turističke zajednice Zagreba i udruge Zagreb Open House, čija je uloga pomoć u kreiranju izgleda Festivala, imenovanje žirija koji će sudjelovati u kreiranju natječaja te izboru objekata koji će biti prikazani na Festivalu, praćenje rada te promocija Festivala u ustanovama koje predstavljaju.

Članovi Savjetodavnog odbora predložili su članove Ocjenjivačkog suda koji su za prvu sezonu festivala Open House Zagreb odabrali 35 arhitektonskih objekata koji će biti predstavljeni građanima Zagreba i turistima: Popov toranj, javni i sakralni prostori Gornjeg grada, Stara gradska vijećnica, Klinika za psihijatriju Vrapče, Botanički vrt PMF-a, Hrvatski državni arhiv, palača Zagrebačke burze za robu i vrednote, kompleks klaonice Zagrepčanka, Osnovna škola Augusta Šenoe, Francuski paviljon, stambeno-poslovna zgrada Napretkove zadruge, atelijer Emila Bohutinskog, stambena zgrada Vukovarska 35-35a, stambena zgrada Kemoboje, Drveni neboder, stambeni sklop Laginjina 7-9, Kockica, zgrada Gradske vijećnice, stambeno naselje Dugave, Dom zdravlja Zagreb – Centar, putnički terminal Međunarodne zračne luke Zagreb, poslovna zgrada SEECEL, Lauba – kuća za ljude i umjetnost, odgojno-obrazovni kompleks Središće, Osnovna škola Ksavera Šandora Gjalskog, atelijer Silvija Vujičića, Urania, bazenski kompleks Svetice, trgovačka i najamna stambena zgrada Assicurazioni Generali, atelijer akademika Andrije Mutnjakovića, stambeno-poslovna zgrada Veslačka 15-17a, dječji vrtić Lanište, obiteljska kuća u Maksimiru, hotel Zonar i MET Boutique Hotel, u kojem je i predstavljen festival Open House Zagreb.

Više o ideji iza festivala Open House Zagreb, koji će se održati od 20. do 22. listopada, rekla nam je kreativna ravnateljica Dubravka Vrgoč: „Ova vrsta projekta zasigurno čini naš grad još uzbudljivijim za njegove stanovnike, ali i za one koji ga posjećuju. Upoznati arhitekturu iz one druge perspektive koja nam nije dostupna u svakodnevnom životu otvara mogućnost da na drugi način promišljamo grad, budući da smo imali priliku bolje ga upoznati. Upravo je to i ideja festivala Open House Zagreb, koji će u listopadu predstaviti svoju prvu sezonu, da učini vidljivijima i pristupačnijima neke od objekata što su sagrađeni u različitim povijesnim periodima te predstavljaju različite arhitektonske rukopise, konstruktivne zadaće, ali i različita društvena okruženja doba upisanog u građevine. Nadamo se da će naš Festival privući posjetitelje kako bi upoznali neke objekte kraj kojih svakodnevno prolaze, no u koje nikada nisu ušli, niti su upućeni u uvjete njihova nastajanja, te da će za zanimanjem pratiti priče iz različitih zagrebačkih kvartova.‟

Direktorica TZ-a grada Zagreba Martina Bienenfeld izjavila je: „U turističkom smislu ovaj projekt je bitan jer arhitektura ima snažan utjecaj na turizam. Naime, ona pruža turistima vizualni doživljaj, gradi identitet destinacije, pomaže u očuvanju kulturne i povijesne baštine te potiče razvoj turističke infrastrukture. Turističke destinacije često prepoznaju važnost arhitekture i koriste je kao ključni faktor za privlačenje i zadržavanje posjetitelja, stoga mi je drago da će festival Open House Zagreb pružiti priliku posjetiteljima da istraže arhitekturu izbliza, razumiju njezin kontekst, dizajn i povijest, i to više od 30 zagrebačkih javnih i sakralnih prostora, palača, zgrada, atelijera, hotela i ostalih objekata.‟

Dekan Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu Bojan Baletić istaknuo je kako je projekt važan jer omogućava da se vide interijeri koje dosad nismo imali prilike vidjeti, i to ne samo Zagrepčanima nego i turistima. „Prilika da su domaćini, vlasnici tih zgrada, objekata, njihovi korisnici spremni otvoriti svoja vrata, mislim da je dragocjena. Zahvalni smo svim tim ljudima što će nas ugostiti u listopadu ove godine.‟

