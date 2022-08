Fanovi nisu prepoznali glumca u izdanju u kojem je šetao psa, a mnoge je zabrinula i rana na njegovoj nozi

Engleski glumac, pisac i glazbenik Hugh Laurie (63) iznenadio je sve pojavljivanjem na ulicama Londona. Naime, glumac je otišao u šetnju sa psom, a izgledao je doslovno neprepoznatljivo.

Pustio je gustu dugu bradu, što vrlo rijetko imamo prilike vidjeti na njegovom licu. Zvijezda "Dr.House" serije i "Crne guje" imao je na sebi plavu košulju, kratke hlače i tenisice. Vidljiva je bila i velika rana na njegovoj nozi. Fanovi na društvenim mrežama, kada je slika izašla u javnost nisu prepoznali glumca, a bili su i zabrinuti zbog rane.

Foto: Profimedia

Inače, glumcu je prije nekoliko mjeseci izašla nova serija od tri nastavka naziva "Why Didn't They Ask Evans?", a za koju potpisuje i redateljsku ulogu, osim glumačku. Ovo je prvi Lauriejev veliki redateljski pothvat za koji je kazao da mu se "još uvijek nisu spustile dlake na vratu od uzbuđenja prvog puta hvatanja u koštac s ljepotom iskonske misterije". U seriji Laurie glumi psihologa dr. Jamesa Nicholsona, a osim njega igraju i Will Poulter i Lucy Boynton.

Napeta kriminalistička serija temelji se na kultnom istoimenom romanu Agathe Christie iz 1934. godine, a radnja prati vikareva sina Bobbyja Jonesa, kojeg igra Poulter, te njegovu prijateljicu, pripadnicu visokog društva lady Frances Derwent, koji dubinski istražuju misteriozno ubojstvo. U seriji su još neka od zvučnih imena poput Jima Broadbenta i Emme Thompson koji glume aristokrate lorda i lady Marcham, roditelje lady Frances.

