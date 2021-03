Fani Stipković progovorila o teškim trenucima: 'Organi su mi otkazivali, jedva sam ostala živa'

Fani Stipković (39) Korčulanka je sa španjolskom adresom već devet godina, a hrvatska je javnost poznaje još od 1996. godine kada je već kao četrnaestogodišnjakinja polako ušla u modni svijet. Od tada pa idućih nekoliko godina imali smo je prilike gledati u raznim kampanjama, spotovima, reklamama, na modnim pistama. Međutim, iz tog je svijeta odlučila otići i piste zamijeniti kamerama koje su je snimale zbog drugog razloga. Prvi put nakon duljeg vremena, Fani se otvorila po pitanju ljubavi, zdravlja, karijere, ali i mogućeg povratka u Hrvatsku.

Prva u povijesti

– Nas nekoliko cura doista smo super radile i zarađivale i naučila sam dosta u tom razdoblju o ljudima i šoubiznisu, sve što mi je kasnije pomoglo kada sam se počela baviti novinarstvom jer trebate biti i dobar psiholog da biste bili dobar novinar – kaže o svojim modnim počecima uspješna Dalmatinka. Za nju je manekenstvo bio dobar izvor zarade tijekom studija novinarstva na zagrebačkom Fakultetu političkih znanosti. Kasnije ju je novinarska struka potpuno zaokupila i vrlo brzo počela je raditi na Novoj TV. I dalje uživa kada ima neko snimanje, a ima ih, stoga nije čudo da je dvaput proglašena najprivlačnijom novinarkom Europe. No isprva to, kaže, nije prihvaćala najpozitivnije.

Foto: Privatni album

– Možda sam čak prije malo bježala od toga jer sam imala osjećaj da sam trebala dokazivati da nisam samo lijepa nego i pametna. Ali to je više bio moj problem i neki moj program u glavi koji sam nosila iz Hrvatske jer nekako žene kao da se srame ili se trebaju opravdavati ako su uspješne u karijeri i još im dolaze komplimenti na račun izgleda – priča Fani. Danas se više nema potrebu opravdavati i komplimente na račun izgleda rado prima. – Rekla sam: zašto ne, zašto ne mogu biti i jedno i drugo. Jedno ne isključuje drugo. Treba svatko živjeti opušteno i sretno i gledati pozitivno na sve lijepo što mu se dogodi u životu, dokle god je dobar čovjek – dodaje. Nakon školovanja u Zagrebu, zaputila se u Madrid gdje je magistrirala televizijsku produkciju i menadžment na Mediasetu i Europskom sveučilištu u Madridu. Lijepa, pametna, a u nečemu i prva u svijetu. Naime, Fani Stipković je prije nekoliko godina postala dio IFFHS-a, Međunarodnog saveza za nogometnu povijest i statistiku, osnovanog 1984. nakon FIFA-ina blagoslova, a prije dvije godine postala je i članica Izvršnog odbora IFFHS-a, i to kao jedina žena u povijesti.

Foto: Privatni album

– Ponosim se time jer je bio jako težak put do toga. Uz to, teže je kada ste žena i dolazite iz male zemlje kao što je Hrvatska, no bio mi je to još veći motiv da se dokažem i pokažem svijetu koliko su naši ljudi borbeni, pripremljeni, obrazovani, vrijedni i pametni – ističe Fani. Priznaje, u struci se susretala sa svim i svačim, od toga da je bila manje plaćena od muškaraca pa do općenite diskriminacije, no to je nije zaustavilo. – Ako ste uporni, vrijedni i pošteni, na kraju vam se sve to vrati i izborite se za svoje mjesto pod suncem, ono koje želite. Zato uvijek kažem svima da je najbolje da ulažu u sebe – iskrena je Fani. IFFHS je početkom ove godine objavio rezultate za najbolje nogometaše, nogometašice, trenere i klubove proteklih desetljeća, a upravo će Fani, kao članica Izvršnog odbora i osoba zadužena za odnose s javnošću IFFHS-a, biti odgovorna za uručenje nagrada, koje će se ove godine zbog COVID-19 obaviti dijelom virtualno, a dijelom u klubovima. Osim toga, Fani je dobila ulogu voditeljice tjednih vijesti IFFHS-a, koji je lansirao svoj online kanal. Vodi vijesti za IFFHS, ali i mnoge druge španjolske, ali i hrvatske emisije, piše tekstove za The Huffington Post, radi televizijske reportaže o mnogočemu za brojne televizije i emisije... A angažmani ne prestaju!

– Moram priznati da je vani neizmjerno teže izboriti se za svoje mjesto u medijskom svijetu, pogotovo meni koja ne radim na svome materinskom jeziku, ali samim time uspjeh je nekako slađi – kaže Fani i dodaje da je isprva mislila da se školovanjem u Hrvatskoj nije dovoljno dobro pripremila za izazove u Španjolskoj, no kasnije je shvatila da Hrvatska ima odlično školstvo, da ljudi imaju radne navike, da su borbeni i spremni učiti i raditi. Vješta je u mnogim novinarskim stilovima, a najdraže joj je ipak raditi intervjue, za koje kaže da su joj kruna karijere.

Pamti Cristiana Ronalda

Perfekcionist po prirodi, u pripremama za intervjue provede dan i noć i uglavnom o sugovorniku sazna više nego što i on sam zna. – Pregledam sve intervjue dotad i pokušam naći nešto inspirativno, iskreno u svakoj osobi, kako bi možda taj razgovor promijenio makar jednu osobu koja ga gleda. Sve su to jako uspješni ljudi koji mi stanu pred mikrofon pa su samim time oni najveći “influenceri” i uvijek razmišljam da trebam dobro iskoristiti te minute s njima jer će možda baš nekoga razveseliti ili će možda baš netko zbog njih taj dan izaći iz svoje zone komfora i napraviti svoj korak naprijed – priznaje. Dosad je intervjuirala više od 400 poznatih osoba, posebice sportaša, poput Cristiana Ronalda, Novaka Đokovića, Rogera Federera, Kobea Bryanta, Richarda Bransona, Vladimira Klička... Najdraži joj je onaj s Cristianom Ronaldom jer je, kaže, uspjela u intervjuu izvući od njega njegovu prirodnu i toplu stranu koju sportaš ne pokazuje često. – Mogla bih nabrojiti još puno sportaša, primjerice Novaka Đokovića je užitak intervjuirati zbog njegove višeslojnosti, inteligencije i širine da se intervju s njim uvijek čini nekako prekratkim – dodaje. Puno su teži, priznaje, intervjui s osobama koje su doživjele velike životne traume, a među njima izdvaja se Natascha Kampusch koju je dosad već četiri puta intervjuirala. Odaje i da su najzahtjevniji i najnaporniji ipak oni koji su poznati zbog svog privatnog života, no imena ne želi odavati.

Foto: Privatni album

Sport, očito, prevladava u njezinu životu, a voli i prati ga odmalena, iako joj nikada nije palo na pamet da će se njime baviti u novinarstvu.

– Čak je bilo logičnije da odem više u modnom smjeru. Preko intervjua počela sam ići dosta na nogometne utakmice, teniske turnire i tako sam se zaljubila u sport i on sada dominira u mojoj profesiji – kaže. U njezinu slučaju sigurno je da će se prije odlučiti za odlazak na sportsku utakmicu nego na modnu reviju.

Zbog svega, prije gotovo sedam godina pokrenula je i vlastiti kanal – Fani TV, na kojem su njezini ekskluzivni intervjui s raznim sportašima, poznatim osobama i poduzetnicima, kao i predstavljanje putnih i lifestyle središta diljem svijeta. – U principu, angažiraju me razne inozemne TV kuće ako im treba nešto, bilo da je u pitanju neki nogometni TV prijenos, intervju, produkcija, vođenje ili bilo što slično iz moje struke i ja im isporučim ili odradim sve što traže. U inozemstvu je najbolje tako raditi, puno mojih kolega radi slično, idem od projekta do projekta i mogu raditi više stvari odjednom – kaže Fani. U planu ima još jedan projekt, a radi se o snimanjima epizoda za njezin YouTube kanal i web stranicu. Epizode bi prikazivale njezin posao, kako se priprema, tijekom i nakon projekta, no to dosad još nije uspjela ostvariti jer nekada nema vremena ni uzeti mobitel u ruke i snimati se. Zbog svega će, kaže, vjerojatno angažirati nekoga da ide s njom. No, ni tu ne staje. Kao prava Dalmatinka, prije osam godina izbacila je svoju liniju kupaćih kostima, a prošle je godine planirala nastaviti i baš kad je krenula, počela je pandemija. – Voljela bih da nešto bude za ovu godinu – najavljuje nam. Osim toga, planira proširiti svoj brend, možda proizvodima za njegu lica ili pak fitness odjećom koju i sama svakodnevno koristi. Trenirati je počela sa sedam godina, a isprva je bila riječ samo o gimnastici i rukometu. No, život ju je natjerao na malo intenzivnije treninge, iako joj je savjetovano drukčije.

Foto: Privatni album

Jedva ostala živa

Sa samo 22 godine dijagnosticirana joj je Crohnova bolest, a prije osam godina pretrpjela je i septički šok od strašnog trovanja hranom. Tada su joj otkazala tri organa. Ne krije, bilo je vrlo kritično. – Organi su mi bili počeli otkazivati, čudom sam se oporavila i ostala živa – kaže. Liječnici su joj tada savjetovali da odustane od karijere, a posebice od intenzivnog vježbanja. Međutim, nije ih poslušala. – Mislim da svatko najbolje poznaje sebe i ako dobro upoznate svoje tijelo i um, možete biti najbolji doktor, psiholog i prijatelj sam sebi, uz respekt prema medicini koju poštujem i koristim.

Foto: Privatni album

Odlučila se tada više posvetiti zdravom životu i sada je, kaže, zdrava. Zdrava, sretna i zaljubljena.

Iako nijedna Fanina veza nije bila javna jer, kako sama voli kazati, najbolje je biti sretan u tišini, ne libi se priznati koliko je sretna i ispunjena. A s tajnovitim dečkom spojio ju je upravo posao. – Znam da ne govorim dovoljno o tome koliko bi vjerojatno neki željeli, ali oduvijek sam bila rezervirana kad je riječ o mojem privatnom životu jer nisam htjela da me ljudi percipiraju kroz to – priznaje i obećava da će doći vrijeme da se i po tom pitanju otvori, ali u pravom trenutku.

A hoće li zauvijek ostati u Španjolskoj ili se vratiti u Hrvatsku, zajednički će odlučiti, iako Fani ne skriva koliko joj nedostaju obitelj, prijatelji i naši običaji.

– Ima kriznih razdoblja kada mi dođe da se vratim u Hrvatsku. Ali kada sam dugo izvan Madrida, uhvati me jaka želja da se što prije ondje vratim. U Madridu sam stvorila novi život, svoj dom, dosta se toga promijenilo, život mi je dobio neki novi zaokret – napominje. Madrid se sada, nakon što je ta zemlja bila među najpogođenijima koronavirusom, ipak prilagodio situaciji. – Svi nosimo maske, koje su obvezne, ali ostalo sve funkcionira manje-vise normalno. Ceste su pune ljudi, restorani, svi uživaju na terasama, teško je zaustaviti Španjolce ili im oduzeti kvalitetu života, uživaju koliko mogu – zaključuje Fani.

Foto: Privatni album

Na samom kraju razgovora, otkriva nam svoju najveću inspiraciju – da nekome može biti uzor i promijeniti mu život. – To mi je veliki motiv, mislim uvijek na našu zemlju, na obitelj i prijatelje, na žene, na ljude koji dolaze iz malih sredina i imaju velike snove i na sve one koji u ovom trenutku žele odustati – zaključila je. A ona je svoj unutarnji mir, kaže, pronašla, čime je doživjela najveći uspjeh.

