Eurovizija je za manje od mjesec dana, a ovako Baby Lasagna stoji na kladionicama

Do Eurovizije nam je ostalo još manje od mjesec dana, a eurovizijske kladionice već su danima tema. Nakon što je hrvatski predstavnik Baby Lasagna, pravim imenom Marko Purišić, više od mjesec ana bio na prvom mjestu te je početkom travnja svrgnut s ove pozicije, situacija se ne mijenja značajno. Naime, Baby Lasagna za favorita na kladionicama glasio je od 29. veljače, a sada je na drugom mjestu. Na prvom mjestu nalazi se predstavnik Švicarske Nemo s pjesmom "The Code". Švicarcu tijekom ovih 20-ak dna cijelo vrijeme rastu šanse za pobjedu, te s početnih 17 posto je sada došao do 25 posto.

No, ni Baby Lasagna ne stoji loše. "Rim Tim Tagi Dim" još uvijek je na drugom mjestu te se s 16 posto, koliko je imao u trenutku kada ga je Nemo prestigao, sad popeo na 18 posto. Na trećem mjestu i dalje je Talijanska Angelina Mango s pjesmom "La noia" s 12 posto šanse za pobjedu. Nizozemska pjesma "Europapa" je na četvrtoj poziciji s devet posto šanse za pobjedu, a Ukrajina zatvara top 5 i previđa im se sedam posto šanse za pobjedu.

Foto: Screenshot

Podsjetimo, Baby Lasagna nastupa u prvom polufinalu, a za kvalifikaciju u finale predviđa mu se 96 posto. Iste večeri nastupa i srpska predstavnica Teya Dora s pjesmom "Ramonda" te Slovenka Raiven s "Veronikom". Dodajmo i da je proteklog vikenda cijela Hrvatska plesala "Rim Tim Tagi Dim", a naš predstavnik tijekom tog vremena bio je na nekoliko Eurovizijskih partyja na kojim je imao prilike vidjeti koliko podršku Europe ima.

