Glumac iz 'Harryja Pottera' neutješan nakon smrti supruge (53): Nedostaju mi njeni zagrljaji

Warwick Davis zvijezda filmova 'Willow', 'Star Wars' i 'Harry Potter' objavio je da je preminula njegova supruga Samantha. Otkrio je da je Samantha, koju je upoznao baš na snimanju filma Willow koji ga je vinuo u zvijezde 1988. godine, preminula 24. ožujka u dobi od 53 godine.

Rekao je da je Samantha ostavila veliku prazninu u njihovim životima te da je se zbog nje uvijek osjećao kao da ima supermoći.

- Nedostaju mi njeni zagrljaji - rekao je i nastavio: - Bila je posebna osoba i pozitivna, te je imala nevjerojatan smisao za humor. Smijala se i mojim lošim šalama.

Samantha i Warwick upoznali su se na snimanju filma Willow, a oženili su se tri godine kasnije. Tijekom braka koji je trajao 33 godine dobili su troje djece, a jedno od njih tragično je preminulo brzo nakon rođenja. Njihova kći Annabelle danas ima 27 godina, a sin Harrison 21.

Godine 2022. Davis je ovako pričao o smrti svoga sina:

- Naučiš živjeti s time kako prolazi vrijeme i možeš razumjeti kako je došlo do toga, zašto se to dogodilo, ali nikada ne preboliš.

Davis je izjavio kako se s godinama njegova supruga počela teško kretati, no bila je odlučna da je to ne pokoleba. Godine 2019. dobila je sepsu prije godišnjeg odmora i to je bio njen prvi blizak susret sa smrću. Mislila je da su njeni simptomi posljedica stresa.

