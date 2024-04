Nives Celzijus: Frajeri odustanu, nisu dovoljno uporni da me čekaju

Nives Celzijus opet je aktivirala svoju pjevačku karijeru i uskoro će na CMC festivalu u Vodicama predstaviti novu pjesmu "Pila".

- Ja sam autorica teksta i muzike, a to mi je najavna pjesma za novi CD. Još radim na spotu, a pošto se zove 'Pila', bit će vjerojatno neki dobar auto. Moja 'Pila' je top. Recimo da je o autu riječ - ispričala je Nives u razgovoru za 24 sata. Dodala je kako je riječ o pjesmi koju je snimila prije dvije godine, ali je još nije imala priliku predstaviti javnosti i kaže kako glazbeno odudara od njezinih prošlih pjesama i više je u rokerskom stilu.

Nives publika RTL-a ima priliku gledati u seriji "San snova" čije je snimanje nedavno završila, a sada joj je stigla i jedna poslovna ponuda iz Beograda, ali Nives nije još sigurna hoće li prihvatiti ulogu u seriji u Srbiji i ima još dva mjeseca da odluči o tome.

- Sad sam malo manje opterećena kad ne snimam seriju. Više nemam obavezu ustajati se rano, biti lijepa i odlaziti na snimanje - rekla je za 24 sata, a svojim je obožavateljima nedavno na društvenim mrežama otkrila kako je višak vremena iskoristila kako bi nadgledala postavljanje pločica na svom balkonu.

- Mene takav rad zanima. Danas je teško naći dobrog majstora, pa sam sve pratila tako da jednog dana mogu i sama to raditi. Nadgledanje mi leži svakako, malo sam pomagala i prigovarala. Bila sam i prava domaćica, kuhala kave i to - kaže glumica i pjevačica. Krajem prošle godine je najavila svoj glazbeni povratak pjesmom Migni, namigni čiji su autori Miroslav Škoro i Ivica Plivelić.

- Svidio mi se stih - ...Ja sam cura ispod Sljemena, za budale nemam vremena... Bilo je u startu mi smo pisali pjesmu baš za tebe, to čuješ naravno svaki put, pisali smo pjesmu za tebe, pisali smo ulogu za tebe, a onda shvatiš da to i nije baš tako, ali ovaj mi je stih sugerirao da je pjesma možda zaista pisana za mene...- ispričala je tada Nives. Sada je otkrila kako na poslovnom planu ima dosta ponuda i posla, ali u ljubavnom životu nema novosti. - Ja bih rado, ali nemam vremena ni odgovoriti na poruku, pa frajeri odustanu, nisu dovoljno uporni da me čekaju. Stoga mi paše single status, nisam ga se zasitila - veli.

