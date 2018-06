Emotivna objava Zorana Šprajca: Princeza moga srca

Najvažniji događaj dana koji nećete vidjeti u RTL Direktu - napisao je Zoran Šprajc uz video na Instagram storyju na kojem ne skriva ponos dok s kćeri Frankom pleše na njenoj maturalnoj večeri.

Omiljeni televizijski voditelj objavio je na ovoj društvenoj mreži i fotografiju s Frankom te napisao: Princeza moga srca. Šprajc i njegova supruga Lidija osim 18-godišnje Franke imaju i 17-godišnjeg Mirona, a u intervju koji je nedavno dao za Večernji list Šprajc je otkrio koliko njegova djeca prate medije.

- Ne tjeram ih da čitaju i gledaju vijesti niti da se bave domaćom ili svjetskom politikom. No siguran sam da prilično dobro razumiju što znači raditi ili studirati u Hrvatskoj, a što u Nizozemskoj. Internet je njihov dnevnik koji ih vodi od Australije do Amsterdama. Već sad imaju prijatelje po svijetu, a svijeta još nisu kako treba ni vidjeli. I nisam siguran koliko žele ostati u ovoj državi da bi im bilo važno što se u njoj događa. No gdje god bili, shvaćaju da su za uspjeh najvažniji rad i znanje. Čak i u Hrvatskoj. I to je najvažnije i na to sam najviše ponosan - rekao je tada i dodao kako nemaju baš ambicije postati novinari i više su skloni prirodnim znanostima.