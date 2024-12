Elton John otkrio što želi da mu piše na nadgrobnoj ploči: 'Ne znam koliko mi je vremena ostalo'

Poznati glazbenik Elton John otvoreno je govorio o svom zdravlju uoči premijere novog dokumentarnog filma "Elton John: Never Too Late", izvještava GB News. Tijekom razgovora izrazio je duboko osobne misli o životu i nasljeđu. "Ne znam koliko mi je još vremena ostalo", iskreno je priznao, potom podijelivši svoju emotivnu želju za epitaf. "Sve što želim da piše na mojoj nadgrobnoj ploči je: ‘Bio je sjajan otac‘", kazao je, naglasivši koliko mu obitelj znači.

Elton John i njegov suprug, filmski producent David Furnish, roditelji su dvojice sinova – 13-godišnjeg Zacharyja i 11-godišnjeg Elijaha. Glazbenik često ističe koliko su mu sinovi najveći izvor radosti, ali i brige. "Zabrinuti su jer znaju koliko sam star... Jako me vole i žele da budem uz njih zauvijek. A i ja to želim. Želim biti tu kako bih vidio njihove velike trenutke – da imaju vlastitu djecu, da se vjenčaju. Ali, realno, možda to neću doživjeti. Tko zna? Život je pun neizvjesnosti", iskreno je rekao.

Osim što je poznat po svojoj glazbenoj karijeri, Elton John suočava se s brojnim zdravstvenim izazovima. Na nedavnoj projekciji mjuzikla "The Devil Wears Prada", otkrio je kako se suočio s ozbiljnim problemima sa zdravljem očiju. "Zbog teške infekcije oka sada sam izgubio vid", priznao je okupljenima. To, međutim, nije jedini zdravstveni problem koji je obilježio posljednje godine njegova života. Početkom 2000-ih dijagnosticiran mu je dijabetes tipa 2, a posljednjih godina prošao je kroz zahtjevne operacije zamjene kuka i koljena, što je dodatno utjecalo na njegovo zdravlje.

Unatoč svim izazovima, Elton John nastavlja inspirirati svojim neugasivim duhom i posvećenošću obitelji. Njegova priča podsjetnik je na krhkost života, ali i na snagu ljubavi i obitelji koja mu pruža smisao i potporu. Dokumentarac "Elton John: Never Too Late" obećava dublji uvid u život ovog iznimnog glazbenika i čovjeka, čija su strast i iskrenost dotaknuli milijune diljem svijeta.

