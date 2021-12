Ella Dvornik objavila fotku na kojoj nema grudnjak. Pratiteljica: 'Izgledaš mi tako prozirno'

Influencerica Ella Dvornik-Pearce (30) početkom listopada otkrila je pratiteljima da je povećala grudi, a sada se njima pohvalila u najnovijoj objavi. Ella je pozirala u crnom sakou, a vidi se da ispod njega nema grudnja.

"Volim dane u mjesecu kad mi se moja “muška” energija pomješa sa “ženskom” jel' se i vama to događa?" pitala je influencerica pratitelje ispod dvije zavodljive fotografije koje je objavila. U samo par sati nakon objave dobila je za fotke čak nešto više od 15.000 lajkova, a komentari se ne prestaju nizati.

Ipak bilo je i negativnih reakcija.

"Sorry Ella, ali s ovom transformacijim izgubila si sebe.. Izgledaš mi tako prozirno... Sjećam se kad sam te u Opatiji upoznala tad si mi bila kao raketa.. Sorry" napisala joj je jedna pratiteljica, a Ella joj je odgovorila kako je to ok i da je bitno da su svi sretni.

Dvornik inače objavama na društvenim mrežama često izaziva golemu pozornost svojih pratitelja, a učinila je to i ovog puta statusom koji je posvetila nošenju maski.

"Korona nam je u biti samo materijalizirala vizualno našu psihu i kakve zidove držimo pred drugima. Kad idemo raditi nešto nebitno, tipa u dućan ili nešto, onda iz džepa vadimo čak i one zgužvane istrošene maske, čisto tek toliko da odradimo obavezu bez previše maltretiranja. Nije nam bitno što tko misli", započela je Ella svoju objavu pa nastavila: "Kad idemo na sastanak, nekog želimo impresionirati ili idemo na spoj kad se želimo svidjeti drugoj osobi, onda nosimo glanc nove maske, bez ikakvih znakova trauma, sve najljepše prezentiramo. A kad idemo vidjeti ljude koje znamo, kojima vjerujemo, koji su tu uz nas bili i s novim i sa zgužvanim maskama, onda maske više i ne nosimo, oni već znaju da su sve te maske samo fasada koja je odavno otpala", zaključila je Ella.

VIDEO Danijela Martinović održala koncert u Zagrebu nakon dvije godine: Oduševila i stajlingom u maloj crnoj haljini dubokog dekoltea